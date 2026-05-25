潮州牛肉名店傳失智老員工「被離職」 家屬控訴不公

羅婦已72歲，今年4月疑因失智走失，警方特別護送其回家。（警方提供）

屏東縣潮州鎮有數家牛肉料理名店，其中一家規模最大的名店傳出有36年老員工在失智的情形下遭「被離職」，家屬控訴，老員工在失智、生病、最脆弱的時候，換來的不是照顧與感謝，而是在不清楚狀況下被要求簽下離職文件，失去工作與保障。

本報接獲家屬投訴，指其母自1990年起，即在潮州該間知名的牛肉料理店工作，至今已長達36年，但今年3月中，母親突然出現失智症狀，加上長年工作導致退化性關節炎，膝蓋已無法久站，該牛肉料理名店開始替她請病假。

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家屬表示，4月12日，媽媽外出買東西時迷路，由潮州警察分局副局長（應該派出所副所長）與警員發現後送回家，當時還上了地方新聞。該公司疑似見狀後不是上門關心，而是在5月7日晚上，拿離職文件到家裡讓媽媽簽名。

家屬控訴，媽媽不識字又失智，當時亦無家屬在側，根本不知道來者何意，也完全不知道自己簽的是離職單，更未被告知簽名後，可能失去遣散費與退休金，隔天媽媽還一直說想回去上班，顯然完全不知道自己已經「被離職」。

家屬表示，他們直到5月9日見該名店前來收回制服並送回私人物品時，才知道公司已經將母親辦理離職，之後深感不平的家屬打電話詢問，公司表示，3月份已用母親剩餘假別補足全薪，4月份也給了半薪，認為這已經是對媽媽「最好的補償」。

家屬痛陳，公司是分家重新開店，欲蓋店時，還因資金不足由母親借出100萬元幫忙蓋房子。等同把人生、青春與健康，都奉獻給公司，但這樣的一位老員工，在失智、生病、最脆弱的時候，換來的卻不是照顧與感謝，而是在不清楚狀況下，被要求簽下離職文件，失去工作與保障。

家屬痛陳為公司打拚36年的老員工，在失智、無法辨識的情形下簽下離職書「被離職」。（民眾提供）

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