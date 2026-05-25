脆甜有哈密瓜味 新品種紅娘波羅蜜成農民新選擇

紅肉波羅蜜，脆甜有哈密瓜味。（記者葉永騫攝）

波羅蜜原產於東南亞、印度等地區，台灣引進種植已有數十年的歷史，但是民眾接受度不是很高，因此沒有大面積的種植，主因在於處理果實麻煩複雜，加上鮮果保存不易，所以市場上販售購買者不多，屏東九如鄉農民龔泰安培育出新品種的紅娘波羅蜜，果實為紅色、甜脆有哈密瓜的味道，並解決了處理的困難度，為波羅蜜種植開闢了新的方向，提供農民新的選擇。

龔泰安表示，一般的波羅蜜都是黃色，但是黃色的波羅蜜味道濃烈，果實內部會分泌出黏性極強的白色乳汁，這使得處理過程變得複雜且耗時，一般民眾根本不想處理，加上鮮果的保存不容易，加工也麻煩，雖然波羅蜜的營養成分很高，對人體很好，但是食用者仍然不多，推廣不易。

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但現在新品質的紅娘波羅蜜，顏色是紅色，甜度比一般波羅蜜高，有哈密瓜及生奶的味道而且果肉脆、口感佳，因此吃過的人都覺得比較好吃，接受度也比較高，尤其是處理上比較簡單，果膠沒有一般波羅蜜多，所以不會黏的讓人很難處理，而種植上也沒有困難，只有比一般波羅蜜成熟時間要多一個月，果實稍小一點，但仍然有大西瓜那麼大顆。

龔泰安指出，紅娘波羅蜜將波羅蜜的缺點大幅改良後，讓民眾食用的意願上升，也讓農業多了一項種植的果樹，可供農民選擇推廣。

紅娘波羅蜜長得比人頭還大。（記者葉永騫攝）

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