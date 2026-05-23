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    首頁 > 生活

    擎天崗即時影像爆紅！「白色海豚屋」也有卻找不到 原因讓人笑了！

    2026/05/23 22:39 記者劉曉欣／彰化報導
    「白色海豚屋」的絕美造型配上藍天白雲，如詩如畫。（彰化縣政府提供）

    「白色海豚屋」的絕美造型配上藍天白雲，如詩如畫。（彰化縣政府提供）

    不只擎天崗有「鏡頭君」，八卦山大佛與王功漁港也都有，最新加入的還有網紅打卡聖地的「白色海豚屋」，但有民眾上網卻搜尋不到，後來才發現，必須要用「彰化縣自然生態教育中心」的正名才能找到，民眾大笑，光是看到這個名稱，都不會想要看「鏡頭君」了！

    「白色海豚屋」以造型取勝，讓白色浪漫成為台61線彰化海岸最美的風景，從落成啟用後就是拍照打卡的最愛，縣府也順勢推出4K即時影像，希望能夠比照八卦山大佛與王功漁港一樣，提供全天候即時影像，讓全世界各地的人都可以遠端欣賞彰化的無敵美景。

    不過，有民眾發現上網搜尋「白色海豚屋」即時影像卻找不到，後來發現要用「彰化縣自然生態教育中心」名稱才找得到，赫然發現，原來聲名遠播的「白色海豚屋」不是正名，但正確的名字卻無人知曉，因為看起來一點吸引力也沒有。

    有民眾認為，明明就是要推銷觀光才有的4K即時影像，如今卻敗在名稱，不如就直接用「白色海豚屋」別稱，應該瞬間就爆紅了！

    「白色海豚屋」以天地為畫，白天黑夜黃昏各有不同的美。（彰化縣政府提供）

    「白色海豚屋」以天地為畫，白天黑夜黃昏各有不同的美。（彰化縣政府提供）

    「白色海豚屋」也可以上網觀看，不必出門就可以欣賞美景。（擷取自「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道）

    「白色海豚屋」也可以上網觀看，不必出門就可以欣賞美景。（擷取自「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道）

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