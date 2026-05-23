金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場 軍民一家「人力肩扛」傳承民俗風華

金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場，金城鎮民代表會主席郭永隆（右一）持龍頭率隊伍前進。（記者吳正庭攝）

金門100位童男、童女「妝人」組成的親子蜈蚣座嘉年華今天熱鬧登場，為即將於5月28日登場的金門「迎城隍」盛典暖身，長近100公尺的蜈蚣座以近2小時的時間遊行金城鎮市街，提前向四境宣告盛典將臨的喜訊。

為迎接這場嘉年華，這群孩子中午起即陸續進入金城國中體育館變裝、梳化妝髮，經過精心打扮，穿上古裝，化身太子、格格、俠客、仙童，加上家長、志工及工作團隊超過300人的隊伍，以「S」型排列在體育館前，在行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、陸軍金門防衛指揮部主任王石朋少將、台北市農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯等人見證下，由金城鎮長李誠智、鎮代會主席郭永隆敲鑼啟動。

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金城鎮公所表示，親子蜈蚣座活動已成為迎城隍系列活動的亮點之一，今年報名開放後10分鐘即額滿，顯見民眾參與熱情高漲；除了在地家庭踴躍報名，也有不少旅居台灣本島的鄉親專程返鄉體驗。

這列長約100公尺的親子蜈蚣座，由軍民合力完成這項至今仍以「人力肩扛」為特色，又饒富傳統色彩的民俗藝陣，再一次喚醒鄉親「軍民一家」回憶，讓金城小鎮洋溢濃濃的金門人情味。

金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場，小朋友在親友陪同下繞行金城市區。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場，蜈蚣座啟動前，小朋友利用等待時間休息，也有人享受家長準備的小電扇降溫。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華在行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左四）、副縣長李文良（右六）、陸軍金門防衛指揮部主任王石朋（右著軍服）少將、台北市農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（左五）等人見證下，由金城鎮長李誠智（左六）、鎮代會主席郭永隆（右七）敲鑼啟動。 （記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場，一聲令下，百人蜈蚣座啟動（記者吳正庭攝）

表態參選縣長的金門縣副縣長李文良（左二），和「參選到底」的台北市農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（右三）比鄰而坐，一時成為鏡頭焦點。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華熱鬧登場，小朋友在親友陪同下，浩浩蕩蕩繞行金城市區。（記者吳正庭攝）

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