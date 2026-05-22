興大直播鳳頭蒼鷹回巢育雛 小萌鷹超吸睛

鳳頭蒼鷹捕食獵物回巢育雛。（興大保育社提供）

中興大學自然生態保育社（保育社）觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖，近日與台灣猛禽研究會、台灣野鳥協會合作，架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，其中有兩隻小鷹已於6日陸續破殼，並記錄到親鳥輪流帶回獵物回巢育雛，小鷹超萌畫面，讓不少人直呼療癒，直播預計持續到6月底幼鳥離巢為止。

台灣猛禽研究會今年共在3處鳳頭蒼鷹巢位架設直播，中興大學是中台灣首次、也是唯一的直播巢位；中興大學保育社「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測計畫」總召葉承祐指出，每年3月至6月是鳳頭蒼鷹的繁殖季，中興大學校園最早在2004年，就曾發現鳳頭蒼鷹繁殖的蹤跡，2024年保育社開始投入巢位監測，目前觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖，顯示校內族群相當穩定。

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興大保育社指出，鳳頭蒼鷹在校園觀察熱點在黑森林、綠川、圓廳、中興湖、操場及食生大樓周邊，近期直播也記錄到親鳥輪流帶回白頭翁幼鳥等獵物回巢育餵食，接下來幾週小鷹羽毛會逐漸長齊，也將開始在巢邊拍翅、練習站立，是育雛期最精彩的成長階段。

興大保育社社長洪蜀雲指出，鳳頭蒼鷹為保育類野生動物，也是少數適應都市環境的猛禽之一，除了直播外，保育社也建置鳳頭蒼鷹專網，整理校內鳳頭與其他猛禽的觀察成果與民眾分享，未來希望持續累積校內鳳頭蒼鷹繁殖行為資料，來推動營造更友善鳥類的校園鳥類棲息環境，並透過鳥類調查、解說等推廣活動，讓更多人認識都市猛禽與校園生態。

興大直播鳳頭蒼鷹餵食小萌鷹超吸睛。（直播截圖興大提供）

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