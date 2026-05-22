首次「車震」選家門口！他辦事到一半遭狂敲窗 一看尷尬了

原PO在家門口車震遭抓包。示意圖。（歐新社）

情侶首次嘗試「車震」就選在自家門口，竟終身難忘。近日社群平台出現引發熱議的貼文，一名男網友發文求助，表示日前載著剛聚會完、微醺的女友回家，途中兩人一時興起想體驗「車震」，女友提議將車停在家門外比較有安全感，怎料進行到一半，車窗竟遭人大力敲擊，男網友轉頭一看，赫見自己的父親，嚇得連衣服都來不及穿，直接踩油門逃離現場。

原PO今（22日）在Dcard感情板匿名發文表示，當天去接參加完生日聚會的女友，路上向女友提議想嘗試從未體驗過的車震，女友也大方答應，並體貼建議「開回家外面停，畢竟第一次，在家外面也比較安全不會被發現」，讓原PO興奮到當下油門重踩。

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不料，事情的發展完全超乎想像。原PO敘述，當兩人在副駕駛座「進行到一半時」，副駕駛座的車窗突然傳來非常大力的敲擊聲。當下兩人無比錯愕、腦袋一片空白。原PO定睛一看，窗外站的「正是他老爸」，且父親還用極其高分貝的台語對著車內大喊：「拎能欸勒衝三小 ㄏㄚˋ（你們兩個在幹嘛啦）！」

尷尬一幕讓原PO當場嚇瘋，女友也嚇得顧不得形象，急忙跳到後座躲起來。而當時衣服褲子都來不及穿的原PO，在極度恐慌下，直接將排檔桿推到D檔，大腳踩下油門，載著全裸的女友與滿車的尷尬，直接飆車逃離大型翻車現場。

事後原PO崩潰表示，自己跟女友目前完全不敢回家面對父親，也根本不知道該怎麼面對，崩潰求喊：「該怎麼辦……有人有類似的經驗嗎？事發後都怎麼去面對的？我現在只要想到就超級尷尬……」

文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言：「家裡附近，車子一直在晃動，很難看不出來吧」、「最危險的地方...就是最危險的地方」、「車震找陌生無人的地方不是常識嗎」、「車子一直晃會很明顯啊，你爸爸看到很正常吧」；還有網友笑稱：「你要慶幸發現的人是你爸，而不是是你女友的爸」。

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