白鼻心成為「都市新住民」 全球首見「共同育幼」

白鼻心近年已成為都市新住民，學者曾惠芸研究其社會行為與城市適應，期盼人類思考如何與野生動物相處共存；此為標本。（記者吳柏軒攝）

白鼻心已成為台灣「都市新住民」，國科會補助台灣大學曾惠芸研究團隊，野保團體、獸醫及公民科學家聯手，深入調查白鼻心在都市的活動、覓食、繁殖等，更首度觀察到竟有2隻雌性個體會共同育幼，定義為社會行為，是目前靈貓科動物的首次發現，也盼提醒人類打造友善都市生態系，保留生物多樣性。

台大昆蟲系、台大生物多樣性研究中心副教授曾惠芸說，白鼻心是夜行性哺乳類靈貓科動物，住在台灣淺山地區，已闖入都市，是穩定存在的「都市新住民」，牠們曾是保育野生動物，因數量回升，2018年改為一般類野生動物。為了觀察都市中白鼻心的生態習性，與台中市野生動物保育學會、台大獸醫系、農業部生物多樣性研究所、觀察家生態顧問公司等合作研究。

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而研究中最突出的一點，曾惠芸說，是首次發現白鼻心竟有共同育幼的行為，定義為社會行為，翻遍全球論文目前尚無人寫過；長期追蹤的雌性個體F1生下3隻幼體，但另外1隻雌性F2在無後代、無乳汁等情況，竟加入F1的活動範圍之內，幫忙照顧小白鼻心，如覓食、舔毛等，繁殖季結束，F1跟F2又分開，相當罕見，研究已在今年發表論文，是靈貓科動物首見。

曾惠芸也指出，都會區白鼻心的目擊通報案例，2010年起零星出現，逐年攀升趨勢，2020年已50多件，可能已適應都市環境，包含喜歡躲在天花板輕鋼架，也曾目擊母體帶幼體攀爬電線等，2022年到2024年也透過「城市狸貓回報網」收集426筆紀錄，其中超過一半在台北市大安、文山、士林與北投地區，利用樹冠、綠地及校園，也善用頂樓、排水管來棲息與繁殖。

而都市白鼻心的食物來源，曾惠芸說，除了各種果實、水果、昆蟲爬蟲等，也發現有吃下貓狗飼料、廚餘等，至於都市面臨的威脅，則有路殺、犬殺甚至觸電等，民眾若在家中發現白鼻心排泄物（很多果實種子等），若感困擾可打動保專線（1959、1999），希望各界思考人類與野生動物如何共存，打造友善都市生態系。

國科會生命科學研究發展處長楊台鴻說，5月22日為國際生物多樣性日，期盼藉由白鼻心教會孩子如何學習與不同生物在地球相處；農業部林保署保育管理組組長王怡靖則說，有發現野生動物逐步移往中低海拔，仍盼野生動物對人類有戒心，若在都市捕捉到會野放，讓其回歸自然。

台大昆蟲系、生物多樣性研究中心副教授曾惠芸研究都市裡的白鼻心，首次發現竟有共同育幼的社會行為，為全球首見的新證據。（記者吳柏軒攝）

台大昆蟲系、生物多樣性研究中心副教授曾惠芸（前排左2）與學生合作，研究都市裡的白鼻心，揭開其行為模式與生存挑戰。（記者吳柏軒攝）

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