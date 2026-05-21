防用毛孩釣小英？北醫下令禁止寵物入校 被教授「1招」突破

台灣前總統蔡英文。（圖由蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文卸任後魅力不減，今（21）日她受邀前往台北醫學大學開講，無論演講教室還是校園內部，都湧入大量朝聖蔡英文的「易燃物」（蔡英文粉絲新暱稱）。對此，北醫校方疑似為了避免師生用毛孩「引誘」蔡英文，特地在事前公告禁止寵物入校，不過卻傳有教授突發奇想，使用「1招」突破這條禁令。

眾所皆知，蔡英文非常喜愛動物，還收養2貓2狗作伴，她卸任後若事前預告自己即將要去哪裡爬山健走或大學演講，就會出現不少飼主帶著寶貝毛孩，去她預計行程地點附近蹲守。據了解，蔡英文今年去彰化、高雄等縣市爬山，以及前往東海大學、華山文創園區等地點活動，都有飼主成功用可愛毛孩吸引蔡英文目光並合影留念。

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今日上午蔡英文抵達北醫校園，許多師生聚集她的行走路線附近熱烈歡迎，相關畫面目前在社群平台Threads瘋傳。旅日部落客「住日代表鄭惠文」透露，她認識的北醫教授好友沒有抽中講座名額，於是打算跟認識的飼主借狗狗，然後站在場外「引誘」蔡英文，未料校方似乎早預判到會有人這麼做，提前下令禁寵入校。

「住日代表鄭惠文」表示，好友改成抱著1隻絨毛狗狗玩偶，站在會場入口附近等待蔡英文到來，最後如願與蔡英文合影留念。「住日代表鄭惠文」坦言，得知好友的奇招，讓她頓時哭笑不得，還透露好友平時是1位氣質好且一本正經的大學教授，沒想到為了吸引偶像目光，而做出令人出乎意料的舉動。

趣聞曝光後，瞬間笑翻大批網友，「還能用假餌？！」、「這行為也太可愛了」、「難怪可以當到教授」、「這樣算是有誘捕成功嗎」、「校方：我預判了你的預判」、「這已經要算是諜報情節了」、「以前以為能吸引小英只有小孩跟寵物，現在又添一筆玩偶，筆記下來」、「當然是借小寶寶啊！小寶寶也會把她吸過來哦！」、「公告不准帶寵物入場是對的，因為小英會一直玩找狗狗找貓貓玩，然後沒時間演講」。

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