鹿港運動園區最後拼圖！4億元預算彰化縣府包辦 全民館今上梁

鹿港全民館工程舉辦上梁典禮，預計今年底完工啟用。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮全民運動館工程今天（21日）舉行上梁典禮，因為物價上漲，工程預算從原本預定3億元一路追到4億，全數由彰化縣府負擔，加上日前動工的聯外道路4600萬元，總計斥資4.5億元打造「白色浪花」造型的鹿港全民館，預計在今年底完工啟用，也宣告鹿港運動園區拼圖即將大功告成！

為了讓鹿港全民館一完工就可以暢通無阻，縣長王惠美表示，對外的聯絡道路也超前部署，日前已經開工，並且不只串連媽祖路，更銜接鹿西路、省中巷，成為鹿港高中東側通學道路，未來還可以串連到台17線、台61線，成為通學運動大道。

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鹿港全民館從2024年10月開工，預計今年底完工，鹿港全民館位於媽祖路旁，加上同樣位於媽祖路旁的鹿港壘球場工程，縣府預計今年9月完工，也讓媽祖路成為運動路。全民館內有游泳池、羽球場、籃球場、桌球室、體適能中心，加上鹿港鎮原有運動公園的體育場、風雨籃球場與網球場，完成鹿港運動場館的最後一塊拼圖。

鹿港全民館工程舉辦上梁典禮，宣告鹿港運動園區拼圖即將大功告成。（記者劉曉欣攝）

鹿港全民運動館以白色浪花為語彙。（彰化縣政府提供）

鹿港全民運動館內有游泳池、羽球場、籃球場、桌球室、體適能中心。（彰化縣政府提供）

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