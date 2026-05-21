偷拍風暴延燒！全台診所大稽查抓35家違規 新北14家最多

全台醫美大稽查抓35家違規裝設密錄器，新北居冠14家。（資料照）

近期醫美診所接連爆出疑涉偷拍、密錄爭議，引發社會對醫療隱私保障的高度關注。衛生福利部啟動全國醫療機構專案查核，醫事司副司長劉玉菁今表示，目前全台已有720家醫療機構完成查核，共查出35家違規，其中以新北市14家最多；第一波查核對象幾乎都是醫美診所，占約99％，重點檢視診療空間是否設置涉及密錄、錄影等可能侵害病患隱私的裝置。

劉玉菁表示，此次查核由各縣市衛生局執行，中央負責掌握整體進度與統計結果。截至目前，全國已完成查核720家醫療機構，其中35家發現違規情形，並已有14家完成裁處，其餘案件仍由地方持續辦理中。

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從違規分布來看，新北市以14家最多，其次為桃園市6家、高雄市5家；台北市及台中市各3家，新竹市2家，台南市及彰化縣各1家。

至於已完成裁處案件，劉玉菁指出，目前台北市、新北市及台中市各有3家完成裁處，高雄市則有5家。依「醫療法」第108條規定，違規醫療機構最高可處50萬元罰鍰；若情節重大，也可併處停業。目前多數案件裁處內容包含停業6個月。

劉玉菁說明，這波查核是因應近期社會高度關注醫療場域偷拍、密錄事件，相關議題已提升至行政院層級討論，因此先以隱私風險較高的醫美診所作為第一波查核重點。

她指出，第一波查核對象以醫美診所為主，原因在於此類機構涉及身體暴露、個人影像與診療隱私風險相對較高，因此優先盤點是否存在未經同意錄影、密錄設備設置、錄影管理與保存機制不完善等問題。

不過，外界關注違規診所是否集中在特定連鎖品牌或大型醫美體系，劉玉菁表示，目前中央掌握資料仍以醫療機構整體類型為主，並未針對「連鎖」建立定義或進行統計，因此無法說明是否涉及特定品牌。

至於外界希望衛福部公布完整名單，劉玉菁表示，目前多數查核結果仍由各縣市政府依案件進度對外說明，中央掌握的是整體統計與執行進度；由於部分案件尚未完成裁處，因此後續數字仍可能變動，各縣市衛生局也會持續更新辦理進度。

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