蔡英文東海大學演講高人氣 13歲狗狗成功攔下她

前總統蔡英文在東海大學演講後，看到民眾抱小狗打招呼，開心地撫摸小狗。（記者蔡淑媛攝）

前總統蔡英文今天下午到東海大學路思義教堂演講，對學生演講主題「政治離我們很遠嗎？」吸引大批學生聽講，從限額180人不斷增加到350人，會場爆滿，校外民眾無法進場則不斷高喊「總統，我愛你」，有年輕人帶著小英公仔請總統簽名，也有南投民眾特地帶愛犬來打招呼，蔡英文來者不拒，更開心撫摸小狗，直呼好可愛。

蔡英文到東海大學與學生分享從政的心路歷程，如何透過溝通帶領執政團隊，透過與學生對談問答，強調台灣地位及國際影響性，也鼓勵年輕人多參與公共事務；被問及興趣及家中寵物，她也回應，與寵物互動時很紓壓，寵物不會回嘴。

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蔡英文在校園展現高人氣，無法進場的校外民眾也特別在教堂外等她演講結束，進場、出場路上都有民眾高喊「總統，我愛你！」

從南投來的民眾特別帶著愛犬邀請蔡英文到南投爬山，果然成功吸引蔡英文停下腳步，展現對小狗寵愛的笑容，不斷撫摸小狗，與民眾話家常，詢問小狗名字、年紀及和性別，一聽到已經高齡13歲，更是再次溫柔摸摸小狗臉龐，不斷說好可愛，最後才依依不捨離開。

蔡英文在東海大學演講後，愉快步出教堂，看到等待民眾親切打招呼。（記者蔡淑媛攝）

蔡英文為民眾簽名小英公仔。（記者蔡淑媛攝）

民眾特地帶小英公仔等蔡英文簽名。（記者蔡淑媛攝）

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