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    首頁 > 政治

    差點走不出去！小英一出影廳「秒被萌犬包圍」 療癒畫面曝光

    2026/04/19 13:15 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文昨（18日）前往華山文創園區觀看電影，未料事後走出影廳，立即被一群呆萌可愛的狗狗們包圍。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

    前總統蔡英文昨（18日）前往華山文創園區觀看電影，未料事後走出影廳，立即被一群呆萌可愛的狗狗們包圍。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

    前總統蔡英文昨（18日）前往華山文創園區，觀賞耗時20年拍攝、描述女性在白色恐怖時代所受政治迫害等歷史的紀錄片《傳奇女伶 高菊花》。事後蔡英文發文分享一段小插曲，透露自己走出影廳不久，秒被一群毛茸茸的狗狗包圍，她忍不住停下來摸摸這些熱情小傢伙，直呼「差一點走不出去」，療癒畫面也在網上掀起熱議。

    蔡英文在社群平台Threads分享2張照片，1張拍到2隻鬆獅犬悠哉躺在地板上，位置剛好擋住她的去路，不過熱愛動物的她並不介意，反而直接蹲下來摸摸這些狗狗；另1張則是拍到1名飼主伸手逮住自家柴犬，蔡英文一臉好奇地盯著1人1狗的互動，不過緊跟在她身邊的隨扈，一臉嚴肅地默默走在中間隔開雙方距離。

    蔡英文表示，這些照片發生在她在看完電影《傳奇女伶 高菊花》後，當時她走出影廳不久，突然就被一群跟著飼主到華山文創園區野餐的狗狗「包圍」，於是主動詢問飼主能否摸摸這些狗狗，獲得飼主同意後，她立即開心地跟這些狗狗進行親密互動、與飼主交流養狗心得，還笑說自己還因此「差一點走不出去」。

    逗趣又溫馨的畫面曝光後，照片中的飼主現身也留言區，笑說寶貝毛孩當天不只得到「總統加持」、「總統認證（摸頭）的乖狗狗」，回家還獲得加菜獎勵。其他網友則表示，「蔡英文根本仙杜瑞拉」、「隨扈這次沒說不能摸XD」、「果然還是需要『狗狗密碼』」、「隨扈︰我們今天行程沒有說能擼狗勾」、「得到總統級摸摸的狗狗，太幸運了！」、「看到2隻狗狗無辜又可愛的臉，確實會很難走出去」、「親眼目睹小英總統擼完鬆獅犬後，狗狗整個臉爽歪歪！不愧是寵物系教主！」。

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