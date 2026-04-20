參訪苗栗「被喵星人包圍」 貓奴蔡英文嗨翻︰我不想走！（;´༎ຶД༎ຶ`）

昨（19）日下午，蔡英文參訪苗栗火車頭園區，期間被一群毛茸茸的喵星人包圍。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

台灣前總統蔡英文非常熱愛貓咪，不僅收養2隻毛孩陪伴自己，還時常在社群曬貓或分享與貓貓之間的趣味互動。昨（19）日下午，蔡英文參訪苗栗火車頭園區，期間被一群毛茸茸的喵星人包圍，讓「總統級貓奴」的她立即拿出滿滿零食「侍奉」這些萌貓，甚至還一臉幸福地高呼「不想走」，畫面迅速引發網上熱議。

據悉，蔡英文日前往台北華山文創園區觀看紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，事後走出影廳不久，秒被熱情活潑的狗狗們包圍，讓她忍不住停下腳步跟狗狗們一起玩。昨日蔡英文南下到苗栗，並被苗栗縣長參選人陳品安邀請拜訪結合「鐵道文化」與「貓咪」元素的火車頭園區，事後她也在Threads發文分享參觀心得。

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根據蔡英文發布的照片顯示，她待在園區著名貓奴療癒天堂「台鐵喵務處」，拿著肉泥等貓咪零食，餵給一群迫不急待開吃的貓員工們。對於自己周末2日，輪流被貓貓狗狗包圍，蔡英文不禁笑說︰「我是什麼很幸福的人嗎？以後不准再帶我來這種地方，我會不想走」，並附上一個代表情緒激動到忍不住流淚的顏文字。

貼文曝光後，吸引大批貓迷朝聖與網友熱議，「尼還不承認是迪士尼公主嗎」、「蔡想想跟蔡阿財正氣噗噗的看著奴才」、「居然還用這麼可愛的顏文字，這個人我給她ㄅ級分、甲上上」、「我就說為什麼我在通宵沒遇到品安，原來被小英總統帶走了」、「比起貓貓狗狗，總統你會用（;´༎ຶД༎ຶ`）這個符號，真是驚艷我了」、「請問小英在外面摸了其他貓貓狗狗，回家之後會不會被家裡的聯合大會審？」

另外，蔡英文留言補充提到，「苗栗火車頭園區」是她在總統任內，透過前瞻基礎建設計畫經費，所推動「浪漫台三線」計畫，目的是發展客家文化和苗栗在地觀光，促進客庄經濟的發展。不少網友驚呼，「總統這段很重要要先講，不是先講貓啊」、「難怪感覺跟國民黨會做出來的中華美學完全不一樣！」、「原來是中央做的，不然怎麼可能苗栗國會蓋那麼漂亮」、「你們為客家人、原住民做再多都是枉然啦，他們都認為是國民黨爭取的，像現在，我們也才知道原來這是總統任內施政的」。

身為「總統級貓奴」的蔡英文，拿出滿滿零食「侍奉」喵星人。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

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