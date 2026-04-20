邱志偉：中國「10項措施」透過國共平台 政治交易與統戰分化

民進黨立委邱志偉。（資料照）

中共公布10項「惠台」措施，商總理事長許舒博今日動員工商團體出面召開記者會表態。民進黨立委邱志偉今（20）日表示，中國在「習鄭會」後拋出的所謂「10項措施」，不是單純經貿利多，而是企圖繞過我國政府公權力，透過國共平台，進行政治交易與統戰分化，呼籲中國政府，交流應該回到制度常軌，別再堅持尋求歪路。

邱志偉批評，凡是附帶政治前提、甚至強逼國內產業界代表表態的作法，都不是正常國家的經貿交流，而是典型的「以商逼政」。「我要嚴正呼籲中國政府，交流應該回到制度常軌，別再堅持尋求歪路」。

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邱志偉指出，台灣近年經濟表現亮眼，根本不需要對中國包裝的「大禮包」，中國自己的經濟都自身難保。根據亞洲開發銀行的最新預測，2026年台灣GDP經濟成長率為7.6%，不但是亞洲新興經濟體中最高者，更高於中國的4.6%。這代表台灣經濟發展，不只是來自本身產業實力、全球供應鏈布局，更重要是和中國的經貿投資脫鉤，絕不是來自中國在政治經濟上的施捨。

從近年台灣的投資數據來看，也早已逐步降低對中國市場的依賴。邱志偉說明，據經濟部統計，我國對中國投資，已從2010年的146.2億美元、占整體對外投資83.8%，一路降至2025年的18.73億美元，占比僅4.69%。台商對赴中國投資及貿易的興趣，早已降至歷史低點，然而相反的是，台灣的經濟成長正在屢創新高，不只帶動台商回台投資，更重要是擴大台商在全球佈局，在AI革命時代穩穩紮根，讓台灣經濟數據表現早已超越中國。

邱志偉進一步指出，中國市場的風險，隨著中國政府的心情說變就變，更有難以計數的台商在中國資產被沒收，甚至直接帶來人身安全。陸委會近日已明確指出，自去年1月至今年2月為止，國人赴中「失聯、遭留置盤查或疑遭中方限制人身自由」就高達313人。這也再次提醒國人與產業界，中共對台操作從來不是單純的經貿交流，而是夾帶高度政治威逼與人身安危來進行商業互動。

邱志偉強調，中國過去對我農漁產品、觀光與航班，時而開放、時而收緊，早已證明這些對台政策，根本沒有制度化保障，而是可隨時收放的政治工具；如今中國又透過特定政黨，施壓國內部分團體包裝成利多，甚至對業者施壓要求表態，各界不該配合中國的威逼利誘，而應該堅定目前台灣經濟發展的路線，離開中國、佈局全球市場。

他呼籲，各界在看待中國對台政策，不要再繼續被各種口號遮掩真相，而要看中國以商逼政、以經促統的統戰老招根本不曾改變。台灣社會更應提高警覺，要對台灣的經濟表現有信心，不要附和中國的政治操作、讓這些老招一再成為分化台灣的工具。

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