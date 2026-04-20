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    首頁 > 政治

    柯文哲遭噴辣椒水竟是「分局長」惹禍 王義川揭關鍵：再唬爛啊！你會信？

    2026/04/20 15:41 即時新聞／綜合報導
    台中市第六分局分局長周俊銘（左）及前民眾黨主席柯文哲。（本報合成，擷取自第六分局網站、民眾黨提供）

    台中市第六分局分局長周俊銘（左）及前民眾黨主席柯文哲。（本報合成，擷取自第六分局網站、民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲17日在台中逢甲夜市掃街疑遭噴灑辣椒水一案，引發軒然大波。台中市警局調查3天後今（20）日宣布結案，答案卻令外界大跌眼鏡，噴灑者竟是該轄區分局長周俊銘，引發民進黨立委王義川質疑「唬爛」、「你會信？」

    柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，民眾黨市議員參選人劉芩妤隔天並前往六分局報案。經警方調查，今天卻傳出竟是自家人搞的烏龍，當晚六分局分局長周俊銘親自到場督導維安，手上並拿著一瓶辣椒水戒備，沒想到因辣椒水疑似有破裂狀況試噴，才造成此起烏龍事件。

    對此，王義川在Threads發文表示，「再唬爛啊！逢甲辣椒水是轄區的第六分局分局長噴的？太緊張噴的？專案小組六分局長主持會議時，分局長搞了三天…！是我噴的！這種事你會信？」

    王義川指出，周俊銘身為資深高階警官，具備多任分局長、保安警察大隊長及督察等豐富資歷，「這種資歷的人，會亂噴？然後三天都不承認？忽然承認？你相信？」

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