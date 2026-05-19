關山穀堡進口越南黑糙米農藥超標 75公噸退運銷毀

越南出口「黑糙米」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括1批關山穀堡實業有限公司自越南輸入的黑糙米，遭檢出米類不得檢出的農藥「歐索林酸」，案內75公噸產品需於邊境退運或銷毀，另考量各種米類屬於國人主食，因此食藥署持續對各種米類採取100%監視查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，關山穀堡實業有限公司報驗的越南黑糙米，檢出殘留農藥歐索林酸0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑歐索林酸為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.02ppm，這批越南的黑糙米在邊境必須退運或銷毀。

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劉芳銘說，關山穀堡實業有限公司輸入的同產地、同號列產品近半年累計2批不合格，前次違規品項亦為糙米，食藥署對該業者在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%，檢驗費用由業者負擔。

食藥署統計近半年，從114年11月11日至115年5月11日止，受理越南的糙米，報驗38批，檢驗不合格7批，不合格率18.4%，不合格原因為農藥殘留不合格。

劉芳銘指出，因考量國人以米類為主食，為加強農糧管理、確保糧食安全，經與農政單會協調合作，食藥署已經從104年1月1日起，在邊境針對「米」採監視查驗，抽驗比例為100%，檢驗費用由政府負擔。

此外，今日公布邊境檢驗不合格品項中，另有1批由輸入業者「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮藍莓，檢出殘留農藥派本克0.06ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑派本克為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，這批日本的鮮藍莓在邊境必須退運或銷毀。

食藥署針對「上佳水果有限公司」在邊境維持逐批查驗，抽驗比例為100%，且食藥署統計近半年，從114年11月11日至115年5月11日止，受理日本的鮮藍莓，報驗109批，檢驗不合格5批，不合格率4.6%，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。

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