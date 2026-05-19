竹縣今年下學期開始 營養午餐加碼10元

新竹縣長楊文科宣布全縣營養午餐加碼外，同步推出5大增強方案。（記者黃美珠攝）

順應新竹縣議會議員們的關切，參考鄰近縣市共同生活圈的收費水準，新竹縣長楊文科今天宣布，從下學期即將開始的115學年度，新竹縣國中小學生免費營養午餐也跟進加碼！從現行包含中央補助款在內，國中生每人每餐63元變成73元，國小學生每人每餐60元變成70元，偏鄉學校的國中餐費是77元、國小餐費74元，且全由縣款支付。

楊文科說，做這樣的調整是因應當前社會食材和人力成本通膨、持續上漲，並參酌鄰近縣市水準，不想讓新竹縣的孩子輸人。同步在餐費上的加碼，縣府也將推動新竹縣營養午餐「5大增強方案」，分別是：經費力挺、主食升級、蔬食強壯、食安把關、以及在地連結。

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「經費力挺」一如前述，在中央不提供「3章1Q」的補助，統統用縣款支應下，一般學校國中生餐費73元，國小70元；偏鄉學校是國中77元，國小74元。「主食升級」就是營養午餐用有機米的頻率，將從現行每週2次增到每週3次。「蔬食強壯」部分，就是食材使用在地有機蔬菜的供應，從每週3次調整為每週4次。

「食安把關」上面，縣府將確保蛋品的來源透明、新鮮，且沒有動物用藥殘留。每個月會提供1次獲得3章1Q認證等級的高規格新鮮雞蛋，給孩子們吃得更加安心。

至於「在地連結」講的就是地產地銷，讓食材縮短從產地到餐桌的距離，以後每學年至少有10次，要把各鄉鎮市的在地特色食材，像竹北黑豆和烏魚子、新埔北埔的柿餅、芎林寶山峨眉的桶柑等，融入學校營養午餐之中。

新竹縣長楊文科宣布營養午餐5大增強方案中，地產地銷特色農產，讓產地到餐桌的距離縮短且變得更頻繁。（記者黃美珠攝）

新埔水梨等竹縣特色農產品，未來每年都有機會被端上新竹縣國中小學生的營養午餐餐桌。（記者黃美珠攝）

竹北的烏魚殼，也是地產地銷的特色產物之一。（記者黃美珠攝）

竹北市特有的金黃色烏魚子。（記者黃美珠攝）

金黃色的桶柑，是新竹縣的特產。（記者黃美珠攝）

新竹縣的柿餅，下學期起，跟其他在地農產好物，都有機會被端上縣內中小學生的午餐餐桌。（記者黃美珠攝）

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