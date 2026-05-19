獨角仙生態公園公廁內飲料杯等垃圾堆滿地 中市府：「垃圾不落地」呼籲民眾自己帶回家

東勢區獨角仙生態公園的公廁內垃圾桶爆滿，許多飲料杯堆在地上。（民眾提供）

日前剛開幕啟用的台中市東勢區獨角仙生態公園，因戶外未設置垃圾桶，民眾紛將垃圾丟在公廁的垃圾桶，致垃圾滿出來堆到地面，令民眾感嘆「大家的公德心在哪裡」？；台中市政府表示，台中市公園推行「垃圾不落地」，呼籲民眾把飲食等垃圾帶回，不要把家庭垃圾帶來丟棄，並責成維護廠商於例假日及傍晚高峰時段加強巡查及清潔作業頻率。

民眾抱怨獨角仙生態公園上周才熱鬧開幕，啟用沒幾天就有設施損壞，公園內未設垃圾桶，致公廁內的垃圾桶裝滿垃圾，地面也堆滿垃圾和飲料杯，令人感嘆「大家的公德心在哪裡」？有當地居民並主動打掃清潔公園，希望喚起大家重視，一起維護。

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建設局表示，台中市公園推行「垃圾不落地」，呼籲民眾把飲食垃圾等帶回，而且不要把家庭垃圾帶來丟棄，並已責成維護廠商於例假日及傍晚高峰時段加強巡查及清潔作業頻率，將持續宣導民眾共同維護美好環境。

另有民眾建議在遊戲場設告示牌，明確說明設施適合使用年齡；也有人建議停車場是否可以做引導牌；還有家長表示，遊戲場礫石放的地點不適合，已有小朋友摔倒。

建設局表示，獨角仙生態公園已設置遊具設施使用須知牌面，包含明確標示圍龍屋遊戲通路及攀爬網、獨角仙滑梯組、72變多元闖關設施、翹翹板、飛輪及彈跳床等適用年齡為5至12歲，兒童遊戲場採用安全地墊搭配細礫石等自然鬆散材質鋪面，兼具衝擊吸收及豐富孩童觸覺感官體驗，將持續柔性勸導家長及孩童避免將細礫石帶出遊戲場，並加強園區清掃維護作業。

至於停車問題，建設局已盤點周邊停車空間資訊供民眾參考，建議優先利用東勢客家文化園區停車場，並多加利用周邊停車場，再步行前往公園。

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