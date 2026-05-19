把東興圳當實驗場 竹縣興隆國小打造沈浸式互動展區

興隆國小發表「在藝起・圳有趣——東興圳的遊韌實驗場」成果展，學生導覽設計學習的作品。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣興隆國小師生參與廣達「設計學習」計畫，發表「在藝起・圳有趣——東興圳的遊韌實驗場」成果展，以東興圳為核心，結合地方文化、水圳歷史、生態觀察與藝術創作，打造沉浸式互動展區，並邀請周邊學校師生參訪、交流。

這項成果展由廣達文教基金會支持、縣府教育局指導、興隆國小攜手教師團隊共同規劃，以「設計學習」為主軸，透過問題導向學習與跨領域探究模式，讓學生走出課室，實際踏查東興圳周邊環境，並將觀察成果轉化為創意作品與互動模型。

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展覽現場可見學生親手打造的微縮空間模型、水流互動裝置與感官探索展區。4大感官展區分別以「風」、「水」、「土」、「光影」為主題，打造沉浸式學習空間。「風的任意門」引導觀眾重新理解迷路與探索的價值；「水的變身術」呈現流動與變化的可能性；「地的平衡感」透過坡道與模型互動，引導學生觀察結構與穩定；「童年時光機」則透過光影與色彩設計，喚起觀者對童年記憶與情感連結。

其中，六年級學生陳苡然以細膩工藝精神完成作品，她在模型結構與安全設計上不斷調整與測試，甚至將原本較硬的材料改為柔性網狀材質，以提升互動體驗與安全性。

學生江翊昇、鄧梧雙與林辰軒共同完成的作品「一滴水的重量」，則以東興圳水利文化為主題，透過水車、閘門與互動遊具，模擬早期農田灌溉與引水過程，期讓更多人理解先民在水資源管理上的智慧與辛勞，感受水資源的重要性與環境永續的價值。

興隆國小表示，「設計學習」重視學生在歷程中的觀察力、反思力與修正能力，讓孩子理解「學習不是一開始就完美，而是在不斷嘗試與修正中逐步成形」。

興隆國小以東興圳為核心，結合地方文化、水圳歷史、生態觀察與藝術創作，打造沉浸式互動展區。（圖擷取自新竹縣政府官網）

竹北、嘉豐國小學生到興隆國小參訪「在藝起・圳有趣—東興圳的遊韌實驗場」成果展。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣興隆國小參與廣達「設計學習」計畫。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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