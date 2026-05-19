玉井芒果乾開烘 搶進桃機免稅店

逐漸進入愛文採收期，賴永坤團隊啟動芒果乾加工作業。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井有「芒果故鄉」之稱，遠近馳名，區農會果樹產銷第33班長賴永坤烘製的芒果乾，是網路熱賣品牌，不僅搶進桃園機場免稅店，也與貿易商合作，成功外銷日本；由於逐漸進入愛文採收期，訂單陸續湧至，加工作業啟動。

賴永坤的芒果乾，以深受歡迎的愛文為主，原料供應上嚴格篩選，由於甜度本來就很高，結合健康概念，推出烘製過程不加糖的系列產品，相當搶手。

請繼續往下閱讀...

賴永坤說，今年天候條件配合，收成增加，因此也會提高芒果乾的製作量能，協助去化二級品，紓解市場賣壓，以穩定價格，確保農民收益。

由於收成增加，賴永坤希望烘製量比去年的翻倍，但生產線能否順利全開的隱憂，仍在「缺工」問題，目前團隊已有6人，會全力招募。除了「無糖」芒果乾之外，也搭配專業的烘製技術，推出「超軟」系列產品，更適合大人、小孩食用，搶攻全齡市場。

賴永坤的芒果乾烘製過程至少36小時，9成主打國內市場，供不應求，除了與貿易商合作，出口日本之外，伴手禮盒也搶進機場免稅店，品牌受到歡迎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法