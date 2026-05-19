天赦日逢文殊菩薩佛辰 廖大乙教你簡單轉運法

5月20日天赦日逢文殊菩薩佛辰。（記者張協昇攝）

明天5月20日（農曆4月4日）是今年第三個天赦日，適逢有智慧象徵的文殊菩薩佛辰，民俗專家廖大乙表示，這一天正能量特別強，民眾要把握改運、轉運的大好機會，建議可雙手合十誠心向上蒼懺悔，以及打個電話或用LINE向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉，就能為自己蓄積滿滿的正能量，逢凶化吉，帶來一整年好運氣。

廖大乙指出，上天有好生之德，讓容易犯錯的凡人有懺悔改過機會，因此天赦日就是玉皇大帝特赦開恩的日子，明天農曆4月4日是馬年第三個天赦日，又是文殊菩薩佛辰，文殊菩薩代表智慧，這一天地球磁場及正能量特別強，民眾若能在這一天真誠反省思過，就能發揮改運、轉運的作用。

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廖大乙建議民眾可個找個清靜的地方，雙手合十朝天懺悔，誠心祈求上蒼寬恕自己的過錯、發願布施行善，並打個電話或用LINE向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉，尤其是若能向自己的父母、妻子、丈夫及兄弟妹妹認錯，主動釋出善意，化解彼此的嫌隙，效果會特別好。

廖大乙強調，天赦日最重要的是能從心改過，有些人迷信天赦日到廟宇買很多金紙拜神補運，倒不如以米代金祭拜，再贈送窮困之人。

5月20日天赦日，民俗專家廖大乙建議民眾可雙手合十誠心向上蒼懺悔。（廖大乙提供）

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