為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天赦日逢文殊菩薩佛辰 廖大乙教你簡單轉運法

    2026/05/19 10:23 記者張協昇／南投報導
    5月20日天赦日逢文殊菩薩佛辰。（記者張協昇攝）

    5月20日天赦日逢文殊菩薩佛辰。（記者張協昇攝）

    明天5月20日（農曆4月4日）是今年第三個天赦日，適逢有智慧象徵的文殊菩薩佛辰，民俗專家廖大乙表示，這一天正能量特別強，民眾要把握改運、轉運的大好機會，建議可雙手合十誠心向上蒼懺悔，以及打個電話或用LINE向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉，就能為自己蓄積滿滿的正能量，逢凶化吉，帶來一整年好運氣。

    廖大乙指出，上天有好生之德，讓容易犯錯的凡人有懺悔改過機會，因此天赦日就是玉皇大帝特赦開恩的日子，明天農曆4月4日是馬年第三個天赦日，又是文殊菩薩佛辰，文殊菩薩代表智慧，這一天地球磁場及正能量特別強，民眾若能在這一天真誠反省思過，就能發揮改運、轉運的作用。

    廖大乙建議民眾可個找個清靜的地方，雙手合十朝天懺悔，誠心祈求上蒼寬恕自己的過錯、發願布施行善，並打個電話或用LINE向曾被自己傷害或得罪過的至親好友道歉，尤其是若能向自己的父母、妻子、丈夫及兄弟妹妹認錯，主動釋出善意，化解彼此的嫌隙，效果會特別好。

    廖大乙強調，天赦日最重要的是能從心改過，有些人迷信天赦日到廟宇買很多金紙拜神補運，倒不如以米代金祭拜，再贈送窮困之人。

    5月20日天赦日，民俗專家廖大乙建議民眾可雙手合十誠心向上蒼懺悔。（廖大乙提供）

    5月20日天赦日，民俗專家廖大乙建議民眾可雙手合十誠心向上蒼懺悔。（廖大乙提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播