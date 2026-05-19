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    首頁 > 生活

    新北男基隆染漢他病毒估今出院 匡列11接觸者無症狀

    2026/05/19 10:10 記者賴筱桐／新北報導
    新北市1名男子在基隆工作打掃時，不慎遭鼠類咬傷，確診罹患漢他病毒。新北市府進行環境清消。（圖由新北市衛生局提供）

    新北市1名男子在基隆工作打掃時，不慎遭鼠類咬傷，確診罹患漢他病毒。新北市府進行環境清消。（圖由新北市衛生局提供）

    新北市衛生局於昨（18）日接獲中央通報確診1例漢他病毒症候群，為林口區40歲男性，4月7日於基隆工作地打掃時遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，再度至醫院就醫，通報採檢確診，目前症狀已改善，預計今天（19）日出院，匡列接觸者計11名均無疑似症狀。

    新北市衛生局表示，接獲通報後第一時間啟動疫調、匡列接觸者，並通知基隆市衛生局，在其住家加強跨局處環境清潔與消毒等防治工作。

    新北市政府表示，為防範漢他病毒，已完成全市第1次噴消及側溝清淤巡檢作業，目前執行第2次清全市清消。漢他病毒防治仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，呼籲除落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3大政策，於執行清潔打掃工作時，務必加強自我防護，避免遭鼠隻咬傷。

    衛生局提醒，若出現漢他病毒疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並主動告知醫師鼠類等相關動物接觸史等訊息，以及早獲得妥適的治療。

    新北市1名男子在基隆工作時不慎遭老鼠咬傷，成為全國第3例漢他病毒個案，市府進行環境清消。（圖由新北市衛生局提供）

    新北市1名男子在基隆工作時不慎遭老鼠咬傷，成為全國第3例漢他病毒個案，市府進行環境清消。（圖由新北市衛生局提供）

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