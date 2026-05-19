宜蘭520限定，結婚登記送「藻到幸福」生態瓶，祝福新人找到幸福。（圖由宜蘭縣政府提供）

明天就是520「我愛你」的日子，宜蘭縣政府為了讓新人在「520」留下浪漫永恆回憶，特別客製化「藻到幸福」生態瓶；5月20日起，新人至縣內各戶政事務所辦理結婚登記，就可獲贈這份承載祝福的好禮，讓幸福在綠意中萌芽，限量200瓶送完為止。

縣府客製化的「藻到幸福」生態瓶，圓形玻璃瓶寓意圓圓滿滿，內含2顆圓潤藻球、海樹與玻璃球，祝福2位新人找到幸福。縣政府表示，藻球成長需要細心呵護與耐心相伴，正如同婚姻經營需要新人共同投入、相互扶持，透過一起照顧，將小小的藻球，養育成幸福的家園。

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「藻到幸福」生態瓶，搭配了精美質感木座，木座上還雷射雕刻「藻到幸福」及「20260520」專屬字樣，具備高度紀念價值，也紀錄這獨一無二的結婚紀念日；縣府希望傳遞「情定蘭陽、幸福長久」深切祝福，留作永誌不渝的紀念。

除了生態瓶，宜蘭縣政府也針對宜蘭市、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉及南澳鄉等9個鄉鎮市戶政事務所的「結婚背板」更新，將該鄉鎮市特色與文化融入，比如五結的鴨母船、頭城的衝浪與龜山島意象，都煥然一新；讓新人辦理結婚登記後，由戶政人員現場提供拍照服務製作祝福證書，留下美好的回憶。

縣政府表示，宜蘭縣一直致力於打造「宜居城市」，逐年提高生育津貼、產檢交通費、建立育兒資源平台、托育服務、親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，希望藉由生養教育支持性等補助，減輕家庭育兒經濟負擔及壓力，更期盼透過這份客製化「藻到幸福」，讓新人在宜蘭找到幸福的歸屬。

五結鄉戶政事務所結婚背板融入鴨母船特色與意象，相當可愛。（圖由宜蘭縣政府提供）

頭城鎮戶政事務所結婚背板，有著衝浪與龜山島度假休閒意象。（圖由宜蘭縣政府提供）

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