為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭520限定 結婚登記送「藻到幸福」生態瓶

    2026/05/19 10:09 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭520限定，結婚登記送「藻到幸福」生態瓶，祝福新人找到幸福。（圖由宜蘭縣政府提供）

    宜蘭520限定，結婚登記送「藻到幸福」生態瓶，祝福新人找到幸福。（圖由宜蘭縣政府提供）

    明天就是520「我愛你」的日子，宜蘭縣政府為了讓新人在「520」留下浪漫永恆回憶，特別客製化「藻到幸福」生態瓶；5月20日起，新人至縣內各戶政事務所辦理結婚登記，就可獲贈這份承載祝福的好禮，讓幸福在綠意中萌芽，限量200瓶送完為止。

    縣府客製化的「藻到幸福」生態瓶，圓形玻璃瓶寓意圓圓滿滿，內含2顆圓潤藻球、海樹與玻璃球，祝福2位新人找到幸福。縣政府表示，藻球成長需要細心呵護與耐心相伴，正如同婚姻經營需要新人共同投入、相互扶持，透過一起照顧，將小小的藻球，養育成幸福的家園。

    「藻到幸福」生態瓶，搭配了精美質感木座，木座上還雷射雕刻「藻到幸福」及「20260520」專屬字樣，具備高度紀念價值，也紀錄這獨一無二的結婚紀念日；縣府希望傳遞「情定蘭陽、幸福長久」深切祝福，留作永誌不渝的紀念。

    除了生態瓶，宜蘭縣政府也針對宜蘭市、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉及南澳鄉等9個鄉鎮市戶政事務所的「結婚背板」更新，將該鄉鎮市特色與文化融入，比如五結的鴨母船、頭城的衝浪與龜山島意象，都煥然一新；讓新人辦理結婚登記後，由戶政人員現場提供拍照服務製作祝福證書，留下美好的回憶。

    縣政府表示，宜蘭縣一直致力於打造「宜居城市」，逐年提高生育津貼、產檢交通費、建立育兒資源平台、托育服務、親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，希望藉由生養教育支持性等補助，減輕家庭育兒經濟負擔及壓力，更期盼透過這份客製化「藻到幸福」，讓新人在宜蘭找到幸福的歸屬。

    五結鄉戶政事務所結婚背板融入鴨母船特色與意象，相當可愛。（圖由宜蘭縣政府提供）

    五結鄉戶政事務所結婚背板融入鴨母船特色與意象，相當可愛。（圖由宜蘭縣政府提供）

    頭城鎮戶政事務所結婚背板，有著衝浪與龜山島度假休閒意象。（圖由宜蘭縣政府提供）

    頭城鎮戶政事務所結婚背板，有著衝浪與龜山島度假休閒意象。（圖由宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播