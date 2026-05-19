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    首頁 > 生活

    黑鮪季熱鬧開鑼！ 東港海產店推新菜 蜂巢黑鮪魚出菜

    2026/05/19 10:08 記者陳彥廷／屏東報導
    這間海產店推出魚鮪肉臊飯吃到飽。（記者陳彥廷攝）

    這間海產店推出魚鮪肉臊飯吃到飽。（記者陳彥廷攝）

    屏東東港現正是黑鮪魚文化觀光季，目前街上的海產店都已動起來迎來客人，不少海產店推出以黑鮪魚為主題的新菜色，甚至還有店家自製鮪魚肉臊飯，讓顧客吃免驚。

    黑鮪魚季是推動整個東港海產街生意的火車頭，黑鮪魚油脂豐厚且香氣四溢，吸引大量饕客上門，各家海產店無不希望推出新菜色吸引顧客，可說是海產界競爭最激烈的時刻。

    1間位於大鵬灣畔的海產店，則加碼自製「鮪魚肉臊飯」，希望讓民眾吃到滿滿的海味，且顧客只要點菜就能吃到飽，活動日前開始，吸引大量饕客上門。

    來自台中的陳小姐一家人特別前來品嘗，她說，來東港就要吃黑鮪魚，這家很新鮮，然後全家可以點許多樣的菜，也因為有了鮪魚肉臊飯，不用點主食，小朋友光是吃鮪魚肉燥飯就飽了；另名雲林的許姓男子則自嘲是「飯桶」，有這樣的內用鮪魚飯自助吃飽是很棒的選擇。

    孫姓老闆則說，黑鮪魚季就是要來東港嘗鮮，因此今年推出新的菜色如「蜂巢黑鮪魚」、「烤黑鮪魚琵琶骨」、「麻油黑鮪魚鏢」及「蒜泥黑鮪魚」等，其中蜂巢黑鮪魚的靈感是來自東港、琉球地區特有的手路菜「蜂巢蝦」，將黑鮪魚肉以蛋液包裹後放下油鍋炸，再淋上蛋汁而成，可以吃到滿滿的蛋白質，他強調「這是季節限定」，主要想推廣在地的美味黑鮪魚，配合新菜色每天現滷一大鍋鮪魚肉臊，畢竟都是東港最新鮮的料理，黑鮪魚季期間供應，歡迎大家來嘗鮮。

    蜂巢黑鮪魚。（記者陳彥廷攝）

    蜂巢黑鮪魚。（記者陳彥廷攝）

    鮪魚肉燥飯。（記者陳彥廷攝）

    鮪魚肉燥飯。（記者陳彥廷攝）

    蒜泥黑鮪魚。（記者陳彥廷攝）

    蒜泥黑鮪魚。（記者陳彥廷攝）

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