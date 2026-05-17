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    首頁 > 生活

    《去化廚餘2-1》去化養豬廚餘 新北環保局採取多元生態手法

    2026/05/17 11:18 記者翁聿煌／新北專題報導
    新北市環保局向參觀者展示說明各式廚餘處理方式。（記者翁聿煌攝）

    新北市環保局向參觀者展示說明各式廚餘處理方式。（記者翁聿煌攝）

    台灣受到去年非洲豬瘟事件影響，政府決定自明年元月起全面禁止廚餘養豬，影響所及，原本可以用來養豬的廚餘必須另覓去處，新北市環境保護局近年大力推動各項廚餘去化方式，包括堆肥、廚餘漿化發電，以及黑水虻處理法，希望能逐步達成永續發展目標。

    環保局主秘許銘志指出，新北市自國內四年多前就曾經發生非洲豬瘟事件起，就開始思考多元的去化廚餘方法，現有廚餘以分為家戶廚餘和事業廚餘，事業廚餘來自團膳、餐飲和食品加工業者，從今年元月起，家戶廚餘已經開始不能用來養豬。

    他指出，環保局今年的目標是將每天約三百噸的家戶廚餘能夠完全去化，方法包括將果皮菜葉類的廚餘部分用來堆肥，環保局透過委外業者已經有一座高效堆肥場正進行試運轉，未來能大幅提高處理能量，製作成為生態肥料，另外，環保局與永豐餘企業合作，將漿化成粥狀的廚餘進行厭氧發電。

    許銘志說，新北市每日廚餘產生量約五百噸，其中家戶廚餘約300噸，事業廚餘約200噸，非洲豬瘟疫情前，每日家戶廚餘分為生廚餘240噸及熟廚餘60噸，惟疫情後已不分生熟廚餘，目前每日廚餘去化管道及量能約240噸，包括堆肥198噸、黑水虻處理12噸、漿化發電30噸，去化量能不足部分，採破碎脫水後焚化處理。

    目前環保局仍在持續擴增廚餘處理量能，未來幾年期望可處理廚餘量能達到每日約360噸，包括堆肥300噸、黑水虻處理15噸、漿化發電45噸，確保新北市廚餘去化管道無虞。

    許銘志說，以往餐飲業與供應國中小營養午餐的團膳業者，多與養豬業者合作，將廚餘提供作為養豬使用，如今必須改為其他方式去化，環保局事業廢棄物管理科已與業者開會協商，首先是進行源頭減量，希望能減少廚餘的產生，其次是輔導業者自設大型商用廚餘機，用來製作堆肥，環保局將採取鼓勵方式，提供市場資訊，試算財務模型，鼓勵民間業者投資。

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