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    首頁 > 生活

    《去化廚餘2-2》原生昆蟲黑水虻幫忙清廚餘 符合環境自然生態

    2026/05/17 11:24 記者翁聿煌／新北專題報導
    黑水虻成蟲。（新北市環保局提供）

    黑水虻成蟲。（新北市環保局提供）

    台灣將於明年全面禁用廚餘養豬，如何去化廚餘成為環保單位的重要課題，新北市環境保護局正著手運用各式生物及循環科技，不僅能解決廚餘，還能將其轉化成發電材質、或是肥料，其中透過堆肥及黑水虻等生物分解廚餘的方式，是最符合環境生態的做法，甚至有國外專家前來觀摩。

    黑水虻為原生昆蟲，生命週期短、繁殖速度快及產量多，透過黑水虻生物處理可將廚餘轉化為有機肥料，而黑水虻幼蟲本身富含動物性蛋白質及動物性脂肪酸，亦可做為家禽或水產動物飼料，每公克黑水虻處理10公斤廚餘，產生0.7公斤肥料及減少0.44克碳排放量。

    新北市自3年前起陸續推動黑水虻生物處理，將廚餘轉化成肥料或飼料，目前以鶯歌為主要處理場域，截至今年3月，總計已處理超過1萬5千公噸廚餘，減少0.66公噸碳排放量。

    經過黑水虻轉化的廚餘可以作為有機質肥料，若作為水產飼料，研究證實使用黑水虻蟲粉餵養太平洋白蝦、鯉魚、斑馬魚，能夠增加存活率及體重，飼養家禽，可降低禽流感機率、增加蛋重等好處，因此環保局希望能與黑水虻養殖業者擴大合作。

    新北市除了自有黑水虻場域外，也積極推廣學校自行設置黑水虻生物養殖，已有8間學校參與設置，協助學校自立午餐廚餘處理，並作為食農教育環境場域，讓學生從小瞭解資源循環的意義。

    環保局表示，在目前的廚餘處理中，黑水虻生物處理僅佔新北市5％的處理量，主要受限於場地空間及氣候條件，雖然佔比不高，但卻具有很大的環境教育意義，讓民眾可以瞭解自然界的循環體系，落實資源循環。

    透過堆肥及黑水虻等生物分解廚餘的方式，是最符合環境生態的做法，但是在廚餘運送及處理過程中難免產生污染和異味，環保局特別加強相關的防制投資，包括打造特種密閉式的廚餘運送車，場區空調系統蒐集臭味，避免影響到鄰近社區。

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    黑水虻幼蟲孵育狀況。（新北市環保局提供）

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    日本參訪團來台學習有機廢棄物（廚餘）處理方式及政策。（新北市環保局提供）

    日本參訪團來台學習有機廢棄物（廚餘）處理方式及政策。（新北市環保局提供）

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