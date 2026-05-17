台中州廳再出發2-2》州廳修復 民眾批拆古蹟比違建快

台中州廳花園噴水池被刨除，霸氣挑高入口不復見，民眾質疑，有122年歷史的日治時期「護國山台中寺」遺構，一夕間遭夷為平地，霧峰林家林烈堂別墅也被拆掉內裝，痛批施工單位「拆古蹟速度，比違建還快」，州廳修復後整個中區會呈現如何的文化聚落景觀?讓人期待又怕受傷害。

台中州廳正進行再利用修復過程，民眾發現市府將廣場噴水池全被刨除，水池內有1969年金龍少棒優勝紀念碑，可能也遭丟棄，百年馬薩式屋頂被蓋上蒙塵網，現場慘不忍睹，廣場如廢墟疾呼「真的太慘了！」文化局表示，州廳廣場因車輛長期輾壓，造成地坪凹陷，經文化部同意及專家嚴謹審議規劃挖除重鋪改善，打造人本空間。

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好民文化行動協會理事長林芳如說，州廳修復讓市民感到期待，又怕受傷害，市民害怕「面貌全非」共同記憶還會存在嗎？

有地方耆老擔心，州廳周遭有不少歷史建築或古蹟，但市府多委外，如先前府儒考棚就傳出變販售場，而市役所也更換商家等等，未來州廳如果只有辦公功能沒有更進一步的文化傳承功能，週邊文化聚落也無法成形，實在太可惜，也值得市府團隊再加油。

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