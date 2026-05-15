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    首頁 > 生活

    南市攜手金屬中心加碼AI轉型 補助最高42萬元

    2026/05/15 10:51 記者王姝琇／台南報導
    南市府透過輔導諮詢服務，協助企業對接轉型的政策資源而強化營運體質。（記者王姝琇攝）

    南市府透過輔導諮詢服務，協助企業對接轉型的政策資源而強化營運體質。（記者王姝琇攝）

    南市府經發局持續推動產業數位轉型，祭出最高42萬元AI轉型輔導支持，攜手金屬中心AI輔導團隊，從單一技術導入進一步升級為整體產業結構優化與城市競爭力提升的重要戰略，協助在地中小企業強化營運體質。

    南市府攜手金屬工業研究發展中心強化擴大AI轉型支持，透過AI成熟度診斷掌握企業需求並媒合政府資源；協助企業導入AI軟硬體工具與應用，提供產業AI人才培訓；針對製造業轉型需求提供研發創新及設備汰舊換新補助。經發局表示，AI導入輔導部分，企業最高可獲得42萬元支持，另於研發轉型階段，個案最高補助可達500萬元，產業聯盟最高可達4千萬元。

    此外，南市經發局局長張婷媛指出，115年度將持續強化中小企業數位轉型補助支持力道，預計提供10案補助名額，每案最高補助20萬元，並整合超過25家數位服務業者，協助企業導入雲端應用、數據分析與智慧服務，加速數位應用落地。

    經發局攜手金屬工業研究發展中心，透過系統化的輔導機制與資源挹注，推動業者AI轉型。（台南市政府提供）

    經發局攜手金屬工業研究發展中心，透過系統化的輔導機制與資源挹注，推動業者AI轉型。（台南市政府提供）

    南市府由專家到現場診斷轉型痛點，協助企業逐步建構數位能力。（台南市政府提供）

    南市府由專家到現場診斷轉型痛點，協助企業逐步建構數位能力。（台南市政府提供）

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