左營橋頭鐵路立體化進度 高市交通局長：盼年底前評估有結果

高市議員黃文志關切左營橋頭鐵路立體化評估進度。（記者王榮祥翻攝）

民進黨籍高市議員黃文志今質詢時關切左營、橋頭間鐵路地下化評估進度?交通局長張淑娟答詢指出，顧問公司正式報告還沒送進來，報告送來後也還須跟地方溝通，後續希望今年底能有初步結果。

左營至橋頭鐵路立體化計畫，南側從左營出口段新左營車站大中二路，北至捷運南崗山站旁崙子頂路，全長約11.95公里，粗估地下化經費約576.7億元、高架方案經費約168.7億元，規劃新增台積電、橋頭青埔2個通勤站。

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黃文志今追蹤左營橋頭鐵路立體化進度？ 關切第四期報告具體審查意見？以及第五期開始作業與否？提送中央時間有無確定？

張淑娟答詢說明，針對左營橋頭鐵路立體化目前已開過3場說明會，目前進入期末報告階段，針對方案評估部分，當初方案評估針對台一線無論高架或地下方案都有檢討，現在會針對這些方案重新評估可行性。

她指出目前期末報告、顧問公司還沒正式送進來，等送進來後、審查過程中可能還要跟民意溝通，後續希望今年底之前能有個初步結果。

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