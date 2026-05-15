國中教育會考明登場 基隆4所國立高中職今15時開放看考場

國中教育會考5月16日、17日登場，國立基隆高中為試場，由於大門改建施工中，請考生改走側門。（記者俞肇福攝）

115國中教育會考將於明天（16日）、後天（17日）登場，基隆區考場共有2336位考生應試，國立基隆高中、基隆女中、海大附中、基隆商工為國中教育會考試場，4所學校15時到17時開放考生進入學校看考場，但是禁止進入試場教室內。另外，因應國中教育會考布置試場，4所國立高中職考生今天中午12時放學離校，請家長注意自己孩子動向。

基隆市教育處指出，基隆高中試場共有575位考生，分別為建德國中、中山高中國中部、南榮國中、碇內國中、暖暖高中國中部；基隆女中試場共622位考生，分別為銘傳國中、中正國中、成功國中、信義國中；海大附中試場共518位考生，共有二信高中國中部、八斗高中國中部、輔大聖心高中國中部、正濱國中；基隆商工試場共621位考生，計有武崙國中、明德國中、安樂高中國中部、百福國中。

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5月16日（週六）考試科目為社會科、數學科、國文科、寫作測驗，5月17日（週日）考試科目為自然科、英語閱讀、英語聽力。基隆市政府呼籲，5月16日、17日考試期間，考場附近避免集會、遊行、施工、民俗慶典或體育競賽等活動，同時也應維護交通順暢，車輛經過勿按鳴喇叭，影響考生考試。

教育處提醒考生，應考當天請及早出門，避免因交通壅塞等原因延誤考試；考生應於考前熟悉簡章規定，考試時遵守試場規則，不得攜帶非應試用品進入試場，例如行動電話、智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置。

基隆高中秘書蔣韻如提醒家長，因為基隆高中大門施工中，學生請由側門進入，由於基中校門口前方道路狹窄，考生請多多利用大眾運輸工具，避免道路擁擠。

國中教育會考5月16日、17日登場，國立基隆商工也是會考試場。（圖為基隆商工提供）

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