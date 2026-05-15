彭啓明規劃「十年樹木」都市造林計畫 「這4類樹種」不推薦

環境部長彭啓明上本報「官我什麼事」節目暢聊都市造林，面對種樹種類，將邀專家研議，不會亂種有臭味、易引花粉症等樹種。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明被賦予「都市造林」責任，他接受本報「官我什麼事」專訪提到，關於新增的都市樹種，坦言自己並非專家，不過舉例至少4種不適合，包含僅供觀賞的櫻花樹、有棉絮的木棉樹、有臭味的黑板樹及根系亂長的榕樹，未來將因地制宜並由專家與在地居民共商。

環境部都市造林目標是希望植披綠蔭的面積倍增，不過對於要新增的樹種，彭啓明自言非專家，但舉例有些並不適合台灣種，如櫻花一年僅一次開花漂亮，但其他時間的樹蔭非常稀疏；還有木棉樹開花有棉絮，可能誘發花粉症；過去行道樹常種植黑板樹，卻有臭味易引反感；種榕樹則有根部發達會破壞路面，人痛苦、樹也痛苦。各地樹種應由各地討論。

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面對「十年樹木」的任務，彭啓明強調，種樹不可能今年種多少顆，明年就增加多少面積的綠蔭，一棵樹從種下到長大至少10年，但為了提供市民想像，將推出APP用擴增實境（AR）技術，讓民眾想像10年後風景，並提供樹木認養機制，使每棵樹都有身分證，平台也能追蹤生長情況，提高參與度。

彭啓明也提醒，曾到台北醫學大學與國外學者討論空氣污染及健康議題，英國倫敦帝國學院教授Frank Kelly就提醒，倫敦部分地區種樹太多，反而空品不佳，因為樹木將非揮發性的汽機車廢氣累積在巷弄，這點也提醒自己，未來召集各地都市造林的會議，除了種樹專家也要找空污專家一起討論。

彭啓明還提到，自己有氣喘症狀，而英國倫敦現任市長薩迪克‧汗（Sadiq Khan）患有氣喘症，隨身攜帶藥物，受到城市裡汽機車排放是造成幼童氣喘的主因，因此薩迪克推動倫敦設定低排放區域，只准電動車等進入，若高排放車輛進入就要多繳費，2016年起推動至今，大倫敦地區皆規劃成低排放區，彭啓明也強調，維護城市空品不分政黨，將把好的觀念提供給各地政府。

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