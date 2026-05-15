桃市擬調整「每公里合理營運成本」 將公車司機薪資由6.5萬元增至7萬元

交通局擬提高「每公里合理營運成本」，藉此提高司機薪資。（記者謝武雄攝）

桃園市議員凌濤今早在市議會市政總質詢時，認為客運業者司機荒，薪水太低、留不住人是主要原因，希望由現行平均6.5萬元提高至7萬元；交通局長張新福表示，客運業「每公里合理營運成本」為2年調整一次，上次調高15%，今年7月又要調整，會調高金額，讓司機平均薪資達到7萬元。

張新福表示，「每公里合理營運成本」調整是依照通行費、站場租金、油價、物價、薪資等18項成本進行精算後公告，希望給予客運業者更合理利潤，藉以解決客運業缺司機問題。

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張新福說，上一次「每公里合理營運成本」由45.881元調高為52.795元，調整幅度約為15％，這次調整希望能反映這2年物價波動情形。

凌濤表示，桃園公車司機平均薪資只有6.5萬元，不僅比雙北低，連新竹都不如，雖然市府提出受訓及就業方案，但還是沒辦法留住司機，建議要調高7萬元，藉以提升營運品質。

交通局運輸公共運輸科長林宗漢表示，為解決司機荒問題，交通局針對路線進行優化，並開設大量桃小巴路線，公車司機所需名額960人降至860人，司機缺額為40人。

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