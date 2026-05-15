苗栗投入2980萬元改善老舊公廁 提升使用安全與舒適度

苗栗縣政環保局全面改善公廁品質，尤其針對「一條溝」公廁進行改善。（圖由苗縣府環保局提供）

苗栗縣政府環保局獲縣府補助2980萬元修繕縣內老舊公廁，目前已改善完成造橋鄉大西社區活動中心、後龍鎮第二市場、苗栗市貓貍山公園周邊公廁；環保局長沈鳳臺指出，未來將持續推動公廁品質改善，營造乾淨、明亮、安全且友善之如廁環境，提供民眾更加舒適、安全及便利之的如測廁環境。

苗縣府環保局表示，此次補助案件係由各鄉鎮市公所盤點提報轄內需改善之公廁設施，再由環保局依現場使用需求、設施老舊程度及整體改善效益等條件進行審核與篩選，逐步協助地方改善公廁環境品質。

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環保局指出，目前已改善的有造橋鄉大西社區活動中心混合廁原既有空間狹窄及使用動線不佳，調整廁間配置並將洗手台移設至廁間外部，以提升空間使用效率；後龍鎮第二市場男、女廁則辦理照明設備更新、防滑措施等改善作業；此外，苗栗市貓貍山公園周邊公廁也進行改善，其中忠烈祠性別友善廁原設置為一條溝式廁所，此次增設3座小便斗，以提升民眾使用便利性及整體如廁品質。

苗栗縣政環保局全面改善公廁品質，提升民眾如廁空間。（圖由苗縣府環保局提供）

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