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    首頁 > 生活

    醫美針孔案人心惶惶 游淑慧籲建立「防偷拍安心標章」

    2026/05/15 10:13 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍市議員游淑慧建議北市府與業者配合，建立「防偷拍安心標章」。（資料照）

    國民黨籍市議員游淑慧建議北市府與業者配合，建立「防偷拍安心標章」。（資料照）

    近來醫美診所偷拍連環爆，台北市長蔣萬安今（15）日至議會專案報告備詢，國民黨籍市議員游淑慧指出，民進黨主張加強稽查，但針孔氾濫光靠市府人力根本稽查不完，建議市府與業者配合，建立「防偷拍安心標章」。蔣萬安也允諾，可以來做相關研議。

    蔣萬安表示，北市府有函文中央詢問這類針孔攝影機應源頭管理，如實名制購買等，但中央回函認為沒有必要，拒絕此提案；他認為，要限制偷拍事件，還是要從根本源頭管理，配合市府加強稽查。

    游淑慧批評，民進黨有人說源頭難管理，甚至可以從淘寶買，但其實淘寶買東西也是實名制，且民進黨可以管制螺獅粉進口，難道不能管針孔？還是螺獅粉對民進黨來說，危害比針孔還大？

    她強調，目前中央攤手不管，而市府基層人力有限，所以目前大部分針孔稽查只能透過書面審查；她建議，市府應與業者配合，建立「防偷拍安心標章」，只要業者願意配合市府檢查，添購相關反針孔設備，也配合市府突擊檢查等，市府就可以給予安心標章，也讓市民安心。

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