一人一樹都市造林 環境部今年底前推出國家型計劃

環境部長彭啓明暢談「都市造林」計畫，提及種樹各項好處，並將跨部會合作、邀集各路專家及地方民眾，年底前推出國家型計畫，讓城市綠蔭倍增。（陳品妤攝）

氣候變遷加上都市熱島效應，生活在水泥叢林中的人們感受越來越熱，環境部長彭啓明接收總統賴清德任務，被交辦從氣候變遷角度，推動「都市造林」計畫，他上本報「官我什麼事」節目暢談規劃，透露6月起要馬拉松式召開至少50場會議，匯聚各路專家、民眾及政府部門，年底前推出國家型計劃，讓都市綠蔭真實倍增、體感降溫6到8度。

彭啓明表示，農業部林保署管森林，但都會區的樹木則歸地方政府，管轄層級不高，民眾明顯感受，都市林木的地位如同電線桿一般，且一旦影響空間使用或颱風天有倒塌風險，就被剪葉砍枝，導致台灣很多樹「不會讓人想合照」，對比日本將樹當作生命在維護，認為台灣都市對樹的感情並不濃厚。

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彭啓明也提及種樹好處，包含遮陰，進而讓都市區域少開冷氣，有助整體降溫，且樹會吸收二氧化碳及PM2.5，可改善空氣品質，樹根及土壤則有助涵養水份，減少大雨淹水機率，以及營造綠帶生態，讓人心情愉悅；環境部接獲總統指示後，開始規劃都市造林，4月底已提出相關規劃。

但都市造林並非單一部會或單一領域可完成，彭啓明強調，會跨部會整合，並找來樹木專家跟各地方民眾、有心做ESG的企業及地方政府等，從6月起由環境部召開一系列50場左右的座談，並預計年底前提出國家型計畫，因地制宜實現都市1人認養1樹、1社區有1綠蔭，1公里有1綠帶等目標。

彭啓明更提到，環境部計算過，若都市造林計畫達到最大擴增面積，有助台灣都會區降溫2到3度，體感溫度降6到8度，但坦言各縣市都會區較無樹木統計，目前僅知台北市曾統計過有18萬棵、新北市則報告有30幾萬棵，強調過往北市堅持打造「大安森林公園」，才有如今美好的都市綠帶，未來各地不限6都，遍地都可種樹，只要企業跟民眾願意，相信社會種樹力量會越滾越大。

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