每坑塞滿上百隻！墾丁寄居蟹遭大規模盜捕 志工毀陷阱籲拒買

墾丁國家公園寄居蟹遭大規模盜捕。（後灣志工提供）

擁有豐富陸蟹、寄居蟹生態的後灣村，近日由保育團隊巡查時，意外發現海岸林內遍布數十個以「炒米糠」為誘餌的卑劣陷阱，每一個坑洞內竟塞滿上百隻受困的寄居蟹。保育人員當場毀壞陷阱並緊急通報，可惜盜捕者已不見蹤影。墾管處與地方志工強烈痛批，這類盜捕者多來自外地，捕捉後運往市區販售，呼籲全民抵制市區非法業者，切勿購買「帶回家也養不活」的寄居蟹。

後灣地區因鄰近海域環境優良，是陸蟹與寄居蟹的重要棲地。然而，保育志工日前在海岸林中，發現有人利用寄居蟹喜愛米糠香味的習性，將炒過的米糠放置在自然坑洞中作為誘餌。現場粗估有25至30個陷阱，每個陷阱都「收穫豐富」，吸引數十至上百隻寄居蟹聚集搶食而無法脫困，密集程度令人怵目驚心，嚴重威脅在地生態平衡。

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「好不容易救回來的生態，不容被隨意踐踏！」當地資深志工感慨，後灣地區的寄居蟹曾面臨嚴重的「無家可歸」危機，過去僅有1%能住在正常的殼中，甚至出現寄居蟹揹著瓶蓋、塑膠罐生活的辛酸畫面，高達九成五只能擠在非洲大蝸牛殼內。近年來在當地居民與各界發起「捐鳳螺、蠑螺殼」的復育行動下，才讓生態逐漸回穩，沒想到這份成果竟成為不法份子的覬覦目標。

針對此宗大規模盜捕案件，墾丁國家公園管理處表示，已要求保七總隊第八大隊加強巡邏。墾管處指出，雖然寄居蟹目前不屬於野生動物保育法規定的保育類動物，但後灣屬於國家公園管轄範圍，根據《國家公園法》，任意捕捉生物已觸法，最高可處以罰鍰。

保育人員不捨表示，被抓走的寄居蟹往往因為環境不適、缺乏換殼空間，在市區販售不久後便會死亡，淪為拋棄式寵物。呼籲沒有買賣就沒有殺害，遊客若在市區見到販賣寄居蟹的攤商，應主動檢舉並拒絕購買，才能從源頭切斷盜捕歪風，守護這片珍貴的國境之南海岸線。

墾丁國家公園寄居蟹遭大規模盜捕，志工破壞陷阱。（後灣志工提供）

墾丁國家公園寄居蟹遭大規模盜捕。（後灣志工提供）

海岸林內遍布數十個以「炒米糠」為誘餌的卑劣陷阱。（後灣志工提供）

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