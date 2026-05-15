北科大工業設計系辦畢業展 多作品獲國際大獎入圍

作品：PAWGO 高齡犬友善居家復健步行機。作者：何侑庭、林柏宇。（北科大提供）

台北科技大學工業設計系111級畢業展「造夢器官」日前開展，多件學生作品同步入圍德國iF學生設計獎、美國IDEA工業設計傑出大獎及台灣金點新秀設計獎，校方表示，這是學校長期投入實作教育、強化產學連結，並鼓勵學生關注真實社會需求的具體成果。未來將持續深化設計教育的廣度與深度，以培育兼具社會感知、創新實作與國際視野的新世代設計人才為目標。

產品設計組學生何侑庭、林柏宇設計的「PAWGO 高齡犬友善居家復健步行機」，以支撐與引導並行的設計，協助退化性關節炎犬隻進行居家步行訓練，入圍德國iF學生設計獎前300強及今年金點新秀設計獎產品設計類。謝育晴、張芮寧設計的「Paw.co 癱瘓犬居家友善排泄座」，為行動不便犬隻提供友善、衛生的居家排泄輔助解方，入圍今年金點新秀設計獎產品設計類及贊助特別獎。

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產品設計組王宣淮、賴俊諺、王主柔本屆推出三件作品：「NiDEX 專業驗屋檢測系統」整合專業驗屋流程，與「OSMO 腹膜透析移動載具」讓腎臟病患得以在車上進行透析治療，雙雙入圍美國IDEA工業設計傑出大獎學生組，「Joint In 城市空地活化模組系統」，提升空間再利用的彈性與可能性，則入圍今年金點新秀設計獎循環設計類，展現學生系統化設計回應真實生活需求的能力。

家具與室內設計組劉軒圻、羅晨倚、劉智賢設計的「郊護點」，填補山域事故中的醫療支援缺口，入圍今年金點新秀設計獎空間設計類，並同步入圍文化總會首度新設之「島嶼韌性設計獎」；蘇怡娸、蘇心柔、辜仲翊設計的「移路有你・長相伴」，打造兼顧照顧者與被照顧者需求的共護空間入圍今年金點新秀設計獎空間設計類及贊助特別獎。

家具與室內設計組學生陳思蔚、張雅涵、呂珈融以退役鐵道枕木為媒材，推出「軌距節奏｜1067」與「疊影之境」兩件作品。前者重新詮釋島嶼鐵道移動記憶，後者聚焦彰化高賓閣場域歷史敘事，分別入圍今年金點新秀設計獎工藝設計類及贊助特別獎。林捷妤、張柏霖以士林紙廠為基地打造「摺疊時光」，將隨產業外移而沉寂的工業遺址，轉譯為兼具歷史記憶與當代共感的文化場域，入圍今年金點新秀設計獎社會設計類。

作品：摺疊時光。作者：林捷妤、張柏霖（北科大提供）

作品：Paw.co 癱瘓犬居家友善排泄座。作者：謝育晴、張芮寧。（北科大提供）

作品：NiDEX 專業驗屋檢測系統。作者：王宣淮、賴俊諺、王主柔。（北科大提供）

作品：郊護點。作者：劉軒圻、羅晨倚、劉智賢。（北科大提供）

作品：移路有你・長相伴。作者：蘇怡娸、蘇心柔、辜仲翊。（北科大提供）

作品：軌距節奏｜1067。作者：陳思蔚、張雅涵、呂珈融。（北科大提供）

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