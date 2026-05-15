中南部午後慎防雷擊大雨！ 颱風論壇曝好天氣時間

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五（15）中午到傍晚期間，中、南部地區仍特別容易出現雷陣雨，北部地區下雨機率相對較低，仍有局部短暫飄雨機會，週末天氣隨著高壓逐漸籠罩，水氣將明顯減少，西部逐步放晴，僅需留意午後局部雷陣雨即可，東部雲多偶陣雨。示意圖。（資料照）

今天（15日）鋒面南移到巴士海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五（15）中午到傍晚期間，中、南部地區仍特別容易出現雷陣雨，北部地區下雨機率相對較低，仍有局部短暫飄雨機會，週末天氣隨著高壓逐漸籠罩，水氣將明顯減少，西部逐步放晴，僅需留意午後局部雷陣雨即可，東部雲多偶陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，週五天氣依然不穩定，週末將放晴，目前台灣正位於偏東風與西南風的交會區，鋒面則位於中南部上空，週五（15）天氣重點，偏東風將明顯增強，交會區域也會逐步往西調整，不過，由於大氣環境仍相當不穩定，中午到傍晚期間，中、南部地區仍特別容易出現雷陣雨。

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粉專提醒，如果雷雨帶發展旺盛還是要注意間歇性大雨發生，北部地區下雨機率相對較低，但若有零散雨帶通過，仍有局部短暫飄雨機會，宜花東留意較大雨勢，受到偏東風吹拂影響，迎風面的宜蘭、花蓮、台東，因地形抬升作用，全天降雨機率偏高，局部地區可能出現較大雨勢。

粉專預估週末天氣，隨著高壓逐漸籠罩，水氣將明顯減少，西部逐步放晴，僅需留意午後局部雷陣雨即可，東部雲多偶陣雨。

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