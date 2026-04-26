拆公館圓環釀雙和塞爆？ 新北：交通影響不大

新北議員質疑，台北市公館圓環拆除後，造成新北中、永和地區塞車嚴重，圖為福和橋3月曾發生車禍。（民眾提供）

台北市進行公館圓環拆除改建工程，新北議員質疑造成中和、永和塞車嚴重。對此，新北市交通局長鍾鳴時表示，都會區尖峰時段車流量大，車多擁擠屬正常現象，至於有事故或特殊原因造成塞車，雙北都有建立交通平台即時通報並解決問題。

鍾鳴時今天受訪指出，都會地區的道路在早上、下午都有一段尖峰時間，因為上班、通勤或通學車流量大，但是車輛都有在行進、移動，只是車速比較慢，這是必然，如果發生車禍或車輛故障的意外事故，因此造成道路受阻，就要趕快排除障礙。

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他舉例說，3月底曾有一次福和橋機車道下橋的時候堵住，造成車輛嚴重回堵，隔天雙北就透過交通平台通報，結合雙北市府的交控中心與警察局勤務指揮中心，把下橋的機車車流紓解列入重要改善事項，立即調整義交勤務，派專人指揮，後來未再接獲民眾反映塞車問題，雙北長久的合作模式向來都很順暢。

針對國民黨新北市長參選人李四川稱，公館圓環拆除後，交通事故減少約一半。鍾鳴時認為，過去有一項調查顯示，台北市的車禍事故中，新北市車籍約占40％，而新北市的道路也有一半左右車輛是來自其他縣市，所以車禍事故減少是全面性的，雙北市民都受惠。

鍾鳴時強調，公館圓環拆除之後，新北交通受到影響不大，目前沒有大幅度異常，至於塞車問題，尖峰時段車流量大是正常現象，如果外界認為有塞車，希望明確指出何時、何地，雙北交通局都會積極面對，盡速了解原因並針對問題改善。

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