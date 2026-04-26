428兒童保護日 澎湖家扶兒保親子同樂會熱烈展開

澎湖家扶中心，邀請澎湖醫院副院長蔡文祥擔任兒保大使。（記者劉禹慶攝）

澎湖家扶中心今（26）日在澎湖第三漁港國際廣場，舉辦澎湖家扶兒保親子同樂會，以「兒少身體界線」、「兒少網路使用安全」為主題，透過親子闖關、兒童保護行動劇、VR遊戲，讓家長與孩子在輕鬆氛圍中學習風險辨識與自我保護能力；現場有澎湖風箏協會施放大型風箏，接著由文澳國小打擊樂團、明圓幼兒園、夢想方舟及馬公高中國樂社接力演出，另有跨海抵澎進行公益演出的誠誠魔術師精采表演。

根據家扶基金會的統計調查，5成6的兒少曾遭遇不舒服的碰觸，而曾求助的兒少，有7成未被相信，負面求助經驗可能降低其再次求助的意願。今年特別邀請衛生福利部澎湖醫院副院長蔡文祥醫師擔任澎湖家扶兒保大使。澎湖縣政府參議洪棟霖、湖西鄉長陳振中、莊光大、呂黃春金議員、馬公市民代表會莊國輝副主席、黃旭輝代表、澎湖家扶扶幼委員會蕭文勝主委、陳雙全榮譽主委到場支持。

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家扶基金會推動的「428兒保日」受到全台串聯響應，澎湖不僅有社政網絡單位-社會處婦幼科、馬公數位機會中心、澎湖縣犯罪被害人保護協會等，聯手推廣網路與隱私安全、身體自主權議題；民間Mr.大難、玉冠嫩仙草、跟著貓貓走、四季常照等店家熱情到場擺攤。還有逾500組親子家庭到場響應。

蕭文勝表示，每個孩子的平安成長都需要整個社會共同守護，兒少保護議題多元且重要，唯有凝聚各界力量，才能邁向「零兒虐」目標，邀請更多民眾加入兒保之友行列。

澎湖家扶兒保親子同樂會，各界貴賓一同守護兒保安全。（記者劉禹慶攝）

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