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    首頁 > 生活

    重溫經典時光 台南晴天坊復古遊戲市集登場

    2026/04/26 18:06 記者王姝琇／台南報導
    台南勞工局晴天坊舉辦「復古遊戲」市集，帶領民眾重溫經典時光。（台南市政府提供）

    台南勞工局晴天坊舉辦「復古遊戲」市集，帶領民眾重溫經典時光。（台南市政府提供）

    勞工局「晴天創意築夢坊」（簡稱晴天坊）今日舉辦「晴天好市集－GAME START！復刻回藝」市集，今年以「復古遊戲」為主題，集結晴天坊夥伴與庇護工場展售融入復古遊戲元素的創意商品，帶領民眾重溫時光。

    活動邀慢飛天使所組成的「小樹苗樂團」帶來精采演出，還有宜蓓古箏演奏演繹流行金曲，現場市集共集結22個攤位，商品類型多元豐富，也設有復古遊戲挑戰賽、晴天柑仔店的盲盒戳戳樂及多項優惠活動，民眾體驗復古主題DIY吊飾趣味。

    勞工局長王鑫基表示，「晴天創意築夢坊」迄今輔導15個團體，365位身心障礙及中高齡、新住民、原住民等特定對象手工藝品創業，爭取活動設攤、據點寄賣、網路電商等行銷管道助拓展市場，規劃培訓課程強化職能，協助就業與改善生活。

    勞工局就業促進科長沈淑敏表示，即起至4月30日止，歡迎熱愛手作的民眾可搜尋晴天坊，下載「作品甄選」申請文件，共同加入晴天坊行列，開創屬於自己的創意舞台；台南也輔導設立7家具特色的庇護工場，透過培訓提供身障者就業機會。

    台南勞工局晴天坊舉辦「復古遊戲」市集，帶領民眾重溫經典時光。（台南市政府提供）

    台南勞工局晴天坊舉辦「復古遊戲」市集，帶領民眾重溫經典時光。（台南市政府提供）

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