為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市安南全民運動館進入收尾 拚5月完工

    2026/04/23 08:20 記者洪瑞琴／台南報導
    安南區全民運動館，預計5月完工。（南市體育局提供）

    安南區全民運動館，預計5月完工。（南市體育局提供）

    台南市安南區全民運動館目前工程已經完成約9成，整體進入最後收尾階段，預計今年5月就能順利完工。南市政府也要求施工團隊在最後關鍵時刻持續把關品質，從細節到安全都不能馬虎，務必要讓場館如期如質完成，成為大家日常運動、放鬆的好去處。

    南市體育局表示，包含場館結構、內部空間配置以及各項設施規劃，整體進度已達9成，可望於今年5月完工。目前規劃有多功能球場、體適能中心等多元空間，無論是年輕族群、上班族，或是長輩、小朋友，都能找到適合自己的運動方式，打造一個全齡都能使用的運動環境。

    台南市政府技監謝耀清表示，在施工過程中，也特別要求廠商落實工地安全管理與防護措施，同時儘量降低對周邊居民的影響，讓工程進行之餘，也能兼顧生活品質。

    體育局指出，隨著安南區人口持續增加，民眾對運動空間的需求也越來越高，這座全民運動館不只是回應地方期待，更是提升生活品質的重要建設，也希望透過完善的運動環境，鼓勵大家培養運動習慣，讓健康成為日常。

    體育局表示，目前場館正進行內部裝修與周邊環境整理，等正式啟用後，將成為安南區重要的社區活動與健康促進中心，讓民眾能「動得方便、動得安心」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播