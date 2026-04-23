南市安南全民運動館進入收尾 拚5月完工

安南區全民運動館，預計5月完工。（南市體育局提供）

台南市安南區全民運動館目前工程已經完成約9成，整體進入最後收尾階段，預計今年5月就能順利完工。南市政府也要求施工團隊在最後關鍵時刻持續把關品質，從細節到安全都不能馬虎，務必要讓場館如期如質完成，成為大家日常運動、放鬆的好去處。

南市體育局表示，包含場館結構、內部空間配置以及各項設施規劃，整體進度已達9成，可望於今年5月完工。目前規劃有多功能球場、體適能中心等多元空間，無論是年輕族群、上班族，或是長輩、小朋友，都能找到適合自己的運動方式，打造一個全齡都能使用的運動環境。

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台南市政府技監謝耀清表示，在施工過程中，也特別要求廠商落實工地安全管理與防護措施，同時儘量降低對周邊居民的影響，讓工程進行之餘，也能兼顧生活品質。

體育局指出，隨著安南區人口持續增加，民眾對運動空間的需求也越來越高，這座全民運動館不只是回應地方期待，更是提升生活品質的重要建設，也希望透過完善的運動環境，鼓勵大家培養運動習慣，讓健康成為日常。

體育局表示，目前場館正進行內部裝修與周邊環境整理，等正式啟用後，將成為安南區重要的社區活動與健康促進中心，讓民眾能「動得方便、動得安心」。

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