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    雲林口湖牽水狀傳奇 「九頭十八手戰水英雄」7米鋼雕9月亮相

    2026/04/23 08:23 記者李文德／雲林報導
    縣府邀請國際知名藝術家楊柏林，在口湖金湖萬善爺廟前，打造高7米的大型裝置藝術。（雲林縣政府提供）

    縣府邀請國際知名藝術家楊柏林，在口湖金湖萬善爺廟前，打造高7米的大型裝置藝術。（雲林縣政府提供）

    雲林「口湖牽水狀」是國定重要民俗，其儀式地點口湖金湖萬善爺廟，主祀萬善公據傳是紀念當時奮勇搶救8名孩童的當地村民陳英雄。為讓民眾了解這段傳奇故事，縣府斥資約2000萬元，邀請國際知名藝術家楊柏林，在廟前打造高7米的鋼雕裝置藝術，預計9月完工，將是楊柏林繼虎尾圓環素還真鋼雕後，縣內第2座大型裝置藝術。

    清道光25年（1845年）農曆6月7日深夜，當時下湖港及附近村莊一夜間遭洪水席捲，造成口湖鄉及鄰近地區數千人罹難，因此每年農曆6月7、8日，都會舉辦牽水狀。而儀式主要在口湖、四湖的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、下寮仔萬善爺廟舉行，有挑飯擔祭祖靈、放水燈、萬人塚點燈、走赦馬、牽水狀等。

    文觀處長謝明璇表示，相傳居民陳英雄在洪水中奮力救拔孩童，最終捨生取義，與8名幼童共赴水厄，後人因感念陳英雄事蹟，將祂雕塑成「九頭十八手戰水英雄」，化作金湖萬善爺廟中供奉的神靈，成為守護地方的重要精神象徵，這段九頭十八手的故事，至今仍存民眾心中。

    謝明璇表示，為讓地方性記憶重新詮釋，縣府自籌2000萬元邀請在口湖出生的國際知名藝術家楊柏林，透過創作轉化為可被感知的空間經驗，讓祭儀文化延伸至現代公共領域，使信仰的溫度在當代生活中持續流動。

    楊柏林表示，萬善爺廟對他而言，是成長的生命背景，廟中現存的陳英雄泥塑神像，更是他早期回饋家鄉的創作，此次重回故里，該泥塑為原型進行「放大轉譯」。作品高約7公尺，採用不鏽鋼材質，層層堆疊的鋼片如海浪般流動穿透，既因應沿海氣候的強風挑戰，更象徵時間、記憶與水流的交織流動。

    縣長張麗善表示，口湖牽水車藏（狀）不僅象徵著人們對災難的集體記憶與情感，更體現了災難現場在歷史中如何被形塑為具有場所精神的療癒空間。透過公共藝術轉譯無形文化資產，盼讓民俗文化從祭儀場域延伸至日常生活，也使故事以更具體、可感的方式被理解。

    相傳居民陳英雄在洪水中奮力救拔孩童，最終捨生取義，與8名幼童共赴水厄，後人因感念陳英雄事蹟，將祂雕塑成「九頭十八手戰水英雄」，化作金湖萬善爺廟中供奉的神靈。（雲林縣政府提供）

    相傳居民陳英雄在洪水中奮力救拔孩童，最終捨生取義，與8名幼童共赴水厄，後人因感念陳英雄事蹟，將祂雕塑成「九頭十八手戰水英雄」，化作金湖萬善爺廟中供奉的神靈。（雲林縣政府提供）

    縣府邀請國際知名藝術家楊柏林，在口湖金湖萬善爺廟前，打造高7米的大型裝置藝術，預計9月完工。（雲林縣政府提供）

    縣府邀請國際知名藝術家楊柏林，在口湖金湖萬善爺廟前，打造高7米的大型裝置藝術，預計9月完工。（雲林縣政府提供）

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