迎「燈怪」！ 竹北市西公園「樹怪」搶先開箱

竹北「樹怪公園」的樹冠層，不時會有一雙雙明亮的「樹怪」大眼，好奇張望著樹下。（記者黃美珠攝）

4月下旬是新竹縣竹北市兒童節系列活動的尾聲，竹北市長鄭朝方不僅邀請紙風車劇團明天（24日）起連3天演出大型戶外客家親子劇《燈怪》，還把市西公園變成「樹怪公園」，推出「樹怪」搭檔「燈怪」，營造魔幻有趣的「雙怪之夜」。鄭朝方昨晚搶先開箱「晚上才會出現」的樹怪，把整個活動的期待值拉滿。

鄭朝方說，這是今年「竹北兒童節大禮包」的第3部曲。公所向客委會爭取，力邀「紙風車劇團」於這個週末和小週末，帶來前述超大型的戶外客家親子劇《燈怪》。

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這隻巨型「燈怪」高8公尺、長10米，具眨眼與噴煙特效。而《燈怪》這齣客家親子劇，除讓孩子可以經由劇情認識客語之美，也從燈怪飽受海洋污染之苦、上岸求助的故事，呼應了竹北新月沙灣的在地海濱意象，引領大家認識跟環境共榮的重要。

搭上燈怪旋風，鄭朝方把市西公園變成會有神祕「樹怪」出沒的「樹怪公園」，除了高高的樹冠層上，會有大大、亮晶晶的「眼睛」，市西公園內的每棵大樹也突然變成了「樹人」，有眼、有鼻、還會促狹地對著人吐舌頭，讓人感到奇異卻不驚悚。

此外，市公所也從明天起連3天，讓市東、市西公園變成一個大型兒童嘉年華會場。現場會有小火車、飛行船、球池、草上滾筒等孩童遊樂設施，竹北市民還享有綠色「市民專屬快速通關券」，每天前500名早鳥另可獲贈冰淇淋兌換券；而在「竹北好市」消費，1點就能兌換到限定且限量的特色娃包。

竹北市長鄭朝方把市西公園變成「樹怪公園」，每棵大樹都有了眼睛、鼻子、嘴巴，奇異卻不驚悚，話題度滿滿。（記者黃美珠攝）

紙風車劇團的「燈怪爸爸」已經現身，替明晚開演的「燈怪」客家親子劇抓人眼球。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方昨晚開箱「樹怪公園」後，也探視紙風車的「燈怪」劇組。（記者黃美珠攝）

新竹縣市西公園才剛完工，配合大型客語親子劇「燈怪」的來到，馬上化身為「樹怪公園」，使得老公園、新話題，風風火火。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方迎接大型「燈怪」，昨晚搶先開箱市西公園的「樹怪」，拉滿明起3天活動的話題度和期待值。（記者黃美珠攝）

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