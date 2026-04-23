東方白鸛電塔上築巢 跨單位達共識「不移巢、不繫放」

一對東方白鸛在濁水溪旁高壓電塔上築巢，考量3隻幼鳥進入關鍵期，經專家學者會議拍板識維持現況不做人工移巢或繫放。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛，在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢繁殖，引起國內外保育及愛鳥人士關注，日前傳出要裝衛星發報器繫放引發討論。農業部林業及保育署南投分署指出，經過相關單位及專家、學者討論，達成共識維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。

東方白鸛全球剩不到3000隻，台灣過去所見都是候鳥，近幾年在雲林濁水溪出海口記錄到6、7隻東方白鸛族群棲息，成為留鳥。

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去年底一對東方白鸛在麥寮汽電公司中寮線一座電塔上築巢，引起各界高度關注，幼鳥3月破殼而出，在親鳥呵護下現長得頭好壯壯，順利的話，預估5月中旬小白鸛會陸續飛離。

林保署南投分署發布新聞稿指出，4月17日邀集中央與縣府、麥寮電廠、地方團體及專家學者討論，決定以「保留原巢、減少干擾、持續監測」為原則，在兼顧供電安全的前提下，以干擾最小的方式持續觀察幼鳥成長與巢區環境。

南投分署表示，為提供東方白鸛穩定的繁殖環境，麥電也會配合調整維護時程，暫停鄰近巢區的非必要檢修及保養維護作業，同時也確保幼鳥離巢前安全無虞。另與會專家學者也建議，未來可以參考日本、中國經驗，採取友善驅離或增設平台等友善措施，逐步建立兼顧鳥類繁殖與電力穩定的應變作業流程。

至於外界關心的衛星發報器繫放問題，南投分署說，個體繫放標記與衛星追蹤為國際間執行野生動物保育與研究的普遍調查方法，廣泛應用於鳥類、哺乳類及海洋生物等物種的監測工作，考量鐵塔巢位幼鳥目前仍處繁殖關鍵階段，決議維持現況不做人工移巢或繫放。

林業保育署南投分署日前邀集相關單位及專家、學者開會，達成共識共識，對於電塔上東方白鸛繁殖巢，維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。（林保署南投分署提供）

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