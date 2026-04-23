鋒面+華南雲雨帶來襲！專家：今起至週六各地防強降雨

「林老師氣象站」指出，本週最不穩定的天氣會落在週四至週六這段期間，今日至明天上半天，鋒面會逐漸通過，東北季風也會增強，明日下半天至週六，則是會受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，由於春雨鋒面、華南雲雨帶接力影響，今日至週六會是本週天氣最不穩定的時候，專家提醒這波鋒面水氣供輸豐沛，可能導致短延時強降雨出現，且易伴隨劇烈天氣現象發生，加上東北季風影響，各地氣溫均逐漸下降、轉涼，預估下週日、一鋒面遠離，天氣回穩，不過下週二、三南方水氣逐日漸增，下週四至週六又有鋒面接近或快速通過，具體發展仍應持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週最不穩定的天氣會落在週四至週六這段期間，今日至明天上半天，鋒面會逐漸通過，東北季風也會增強，明日下半天至週六，則是會受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

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「林老師氣象站」也列出4點特徵，包含：

第1、這波春雨鋒面是有在移動的，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，則因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，換中南部及台東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。

第2、這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間。

第3、顯著降雨的同時，易有伴隨著雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的變化趨勢。

第4、由於這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入影響，3天降雨期間所累積的總降雨量，是有機會為中南部地區現有水情帶來些許的緩減效益。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨中部以北有局部短暫雨，馬祖有濃霧，各地低溫約在18至21度。預估今日上午鋒前雲系影響、中部以北偶有零星降雨，各地偏暖熱；下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率、氣溫漸降。台東有過山沉降增溫、天乾物燥，應注意。今日各地區氣溫如下：北部18至30度、中部20至33度、南部20至35度、東部18至36度。

吳德榮表示，明日鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。明日、週六各地氣溫降、北台偏涼。

吳德榮提到，下週日、一鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下週二、三南方水氣逐日漸增，大氣趨不穩定；各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週四至週六期間又有鋒面接近或快速通過，因各國模式模擬不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

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