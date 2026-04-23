中共祭「惠台」措施推兩岸觀光 旅遊業者提2點道破現實

中共中央台辦在鄭習會後宣布10項涉台措施，包括兩直航、兩岸旅客自由行。（記者蔡淑媛攝）

中共中央台辦在鄭習會後宣布10項涉台措施，包括兩岸直航、兩岸旅客自由行，旅行公會全聯會、華府旅遊集團董事長廖泳淀直言，新增西安、烏魯木齊航班對台灣經濟助益有限；開放上海與福建觀光客來台自由行，則須增加相應航班，才有實質效果。

國民黨主席鄭麗文訪中，中共釋出所謂惠台政策，其中恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及開放中國上海與福建的觀光客自由行來台。

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對此，廖泳淀表示，西安、烏魯木齊這兩個點，主要是絲路起點、終點，就中國疆域來看，主要是促進台灣人過去內陸旅遊，並不是中國旅客來台，對台灣經濟的直接助益有限。

至於開放上海與福建的觀光客自由行來台，就現有兩地航班已經很緊張了，若目標是促進來台觀光，應強化上海與福建相應航班，才有實質效果；對台灣來說，直航的點越多，才愈有利。

另受到中東戰火持續延燒影響，國際油價居高不下，對旅遊業影響很大，像國籍航空燃油附加費已調漲，台北來往香港、台北往來澳門等短期航線，燃油稅單程已經漲價50幾塊美金。

現在航空公司要求旅行社提前開票，比如說8月份的票，會要求現在開票，就不漲價，或是採包機策略，卻是預估2個月調漲的價格去報價，廖泳淀認為，出國旅費增加，可能減少國人出國頻率，但不一定轉到國內旅遊，可能保留預算，等待下一次國外行程。

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