向勞工致敬 屏縣「我們生活節」再邀鐵獅玉玲瓏演出

屏縣迎接勞動節，將再度邀請深受縣民喜愛的「鐵獅玉玲瓏」演出。（圖由屏東縣政府提供）

向辛苦的勞工致敬，屏東縣2026「我們生活節」將於五一勞動節前夕展開，包括模範勞工表揚、友善職場優良事業單位頒獎典禮、「我們一職在」主題展覽、「移家人PLUS」及「鐵獅玉玲瓏」戲劇公演等系列活動，從本（4）月28日起至7月4日接力登場。

「我們生活節」系列活動首場於4月28日舉辦，響應世界職業安全衛生日，屏東縣政府將宣布推動熱危害防護補助措施，並邀集安衛家族企業共同參與見證，當天並成立「屏安環保」、「國統國際家族」展現守護勞工安全的行動力，喚起社會大眾對職場安全與健康議題的重視。

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4月30日舉辦模範勞工表揚，今年共表彰115位長期在各行各業中默默付出、表現優異的勞工朋友，肯定他們的專業與貢獻。5月1日登場的是友善職場優良事業單位頒獎典禮、「我們一職在」特展開展，屏縣府首度辦理友善企業選拔，公開表揚在身心障礙友善、中高齡就業、性別平等、職場安全及青年友善等面向表現優異的企業。

5月3日上10點至下午2點在屏東數位青創中心戶外草地，舉辦「移家人PLUS」外國人勞工朋友交流活動，以手作體驗市集活動、表演活動，營造輕鬆互動氛圍，傳遞工作與生活平衡的重要價值。晚間7點至9點在萬丹鄉萬丹國中登場的壓軸活動，由深受民眾喜愛的「鐵獅玉玲瓏」二度到訪萬丹，並攜手王彩樺同台演出。透過幽默詼諧、貼近生活的劇碼，將職場健康與友善職場議題融入表演之中，讓民眾在笑聲中認識勞動議題。

勞青處表示，我們生活節從職場安全、勞動肯定、企業參與延伸至家庭與生活，透過完整串聯，讓友善職場不僅停留在政策推動，更走進日常生活，逐步打造更支持勞工、更加包容的城市環境。活動詳情可上「我們生活節」活動官網。

2026我們生活節系列活動即將登場。（圖由屏東縣政府提供）

屏東數位青創中心戶外草地將舉辦「移家人PLUS」活動，邀請外國勞工朋友交流。（圖由屏東縣政府提供）

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