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    首頁 > 生活

    到處寫「外遇、錄音」！彰化塗鴉怪客嗆：台中也有

    2026/04/21 19:35 記者陳冠備／彰化報導
    南彰化田中鎮、北斗鎮街區出現許多紅色字體塗鴉，讓民眾以為是徵信社廣告。（民眾提供）

    南彰化田中鎮、北斗鎮街區出現許多紅色字體塗鴉，讓民眾以為是徵信社廣告。（民眾提供）

    南彰化田中鎮、北斗鎮街區經常出現許多紅色字體塗鴉，內容包括「尋人、查址、錄音、外遇」等，讓民眾以為是徵信社廣告，直到近日有民眾目擊塗鴉者正在「創作」，氣得大罵「整條街上都是你弄的」，沒想到該男子竟洋洋自得回稱「員林也有，台中也有」。

    最近田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道出現寫著「尋人、查址、錄音、外遇」「算命發財、政府立案、30年老店、超低價」的紅色噴漆塗鴉，因為實在嚴重破壞市容，有民眾向警方報案，也有人通報公所清潔隊希望來除去難看的塗鴉。

    田中鎮公所清潔隊指出，三民里一帶情況最為嚴重，清潔人員到場後發現幾乎「整排牆面都淪陷」，即便重新上漆覆蓋，底下紅字仍隱約可見，清除難度高，讓人頭痛不已，無奈直呼「拜託別再畫了」。

    由於塗鴉內容雷同、範圍遍及多地，不少民眾拍照上傳社群，引發網友熱議，直言「一定要抓到人」。沒想到，近日有民眾當場撞見一名騎腳踏車、約四、五十歲男子正在塗鴉，當場怒斥，未料對方不但未否認，還略帶得意地回應，稱不只北斗，「員林、台中都有」，讓目擊民眾聽了當場傻眼。

    警方表示，目前尚未接獲正式報案，但查出該男子過去曾有類似行為，曾依違反社會秩序維護法送辦。因其精神狀況不穩，除送醫治療外，也已通知家屬加強約束，避免再度破壞市容。

    塗鴉怪客用紅色噴漆，在南彰化多處街道寫著「尋人、查址、錄音、外遇」，嚴重破壞市容。（民眾提供）

    塗鴉怪客用紅色噴漆，在南彰化多處街道寫著「尋人、查址、錄音、外遇」，嚴重破壞市容。（民眾提供）

    有民眾在北斗鎮活逮該名塗鴉怪客，是1名騎腳踏車的，年約四、五十歲男子。（民眾提供）

    有民眾在北斗鎮活逮該名塗鴉怪客，是1名騎腳踏車的，年約四、五十歲男子。（民眾提供）

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