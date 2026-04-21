竹43線「最後一哩」拓寬 串連寶山峨眉交通新動脈

新竹縣寶山鄉竹43線「6K+000至9K+705」拓寬工程進入設計監造階段，相關單位現場勘查。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉竹43線（三峰路）、國道3號寶山交流道聯絡道路，歷經多年分期施工，最後的一哩路「6K+000至9K+705」連接寶山與峨眉兩鄉，拓寬工程正式進入設計監造階段，預計將投入10.7億元經費，串起全線拓寬的最後一塊拼圖。

新竹縣政府工務處表示，竹43線三峰路第一期及第二期工程，已陸續於2018年及2023年完工通車，剩餘約3.7公里的路段，路幅狹小、彎道多且高低地勢起伏，難以負荷日益增長的通勤車流，因此接續推動第三期工程。下半年完成設計作業後，預計年底工程發包，明年動工。整體工期預計為3年，總工程費用約10.7億元。

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寶山鄉長邱振瑋表示，最後一段路是鄉親盼了多年的希望。隨著國道3號寶山交流道的車流量成長及新竹科學園區的擴張，三峰路拓寬不僅是為了行車安全，更是為了促進寶山與峨眉地區的往來休閒農業與觀光發展。

工務處指出，竹43線第三期拓寬工程全長共3.705公里，寬度15公尺，並針對不同地形設計了優化方案。首先是根據交通流量調整路幅，里程6K~6.78K路段設計「雙向各一快車道一混合車道」，里程6K~6.78K路段設計「雙向各一快車道一慢車道」，並配置路肩與設施帶，確保各類車輛的安全。

針對10處地質敏感區，將採用階梯式擋土牆及邊坡整治（RC擋土牆+邊坡整治），以提升道路穩定性，避免土石流失。同時，考量民宅進出，特別規劃「車道瘦身」配置，減少拆遷爭議。

另外，計畫於7k+200處設置「三峰日出」觀景點，結合自行車休憩需求，設置指標線與觀景平台，讓三峰路不僅是通勤路，更是最美的景觀大道。

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